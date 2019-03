Liverpool vence Bayern na Alemanha e avança

O começo da primeira etapa foi pouco movimentado. As duas equipes estavam se estudando até que, aos 25 minutos, Mané fez um golaço e colocou o Liverpool na frente do marcador | Foto: AFP

São Paulo - Em um dos clássicos mais esperados das oitavas da Liga dos Campeões, o Liverpool eliminou o Bayern de Munique em plena na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Após os dois times empatarem sem gols na ida, na Inglaterra, os comandados de Jurgen Klopp venceram por 3 a 1, ontem (13), e avançaram às quartas de inal da competição.

O começo da primeira etapa foi pouco movimentado. As duas equipes estavam se estudando até que, aos 25 minutos, Mané fez um golaço e colocou o Liverpool na frente do marcador.

A partir de então a partida ficou muito mais agitada. Os alemães passaram a controlar as principais ações do jogo, mas sofriam com os contra-ataques dos Reds. A equipe da casa chegou ao empate com Matip marcando contra, aos 38 minutos. Com isso, a partida foi para o intervaloempatada por 1 a 1.

Já o segundo tempo foi bem diferente. O Liverpool iniciou a etapa melhor, teve maior posse de bola e controlou todas as ações do jogo. Mesmo atuando fora de casa, os ingleses não encontraram dificuldades para marcar com Van Dijk e Mané, e conquistar um incrível triunfo por 3 a 1.

Jogo

O time da casa teve a primeira oportunidade aos 8 minutos da etapa inicial. Thiago Alcântara avançou pelo meio e, da entrada da área, bateu firme, porém mandou sobre o gol adversário.

A equipe visitante abriu o marcador no minuto seguinte, aos 25, com um golaço de Mané. O zagueiro Van Dijk deu um lindo lançamento para o senegalês que, praticamente na entrada da área, dominou com estilo, girou sobre Neuer e bateu de cavadinha para balançar as redes.

Já aos 29 minutos da primeira etapa, o Bayern voltou a levar perigo. O polonês Lewandowski arriscou de fora da área, porém a bola desviou no meio do caminho e Alisson defendeu com tranquilidade.

O gol de empate do Bayern foi marcado aos 38 minutos do primeiro tempo. Após ser lançado na ponta direita, Gnabry avançou em velocidade e cruzou para a área. O zagueiro Matip, do Liverpool, tentou cortar e mandou contra a própria meta, fazendo um gol contra.

A equipe mandante quase virou a partida aos 43 minutos da etapa inicial. Em cobrança de falta, Alaba chutou forte, mas Alisson se esticou para segurar a bola.

Já na segunda etapa, aos 6 minutos, o Liverpool chegou com perigo. Salah puxou contra-ataque pela meia direita e chutou forte na entrada da área. Contudo o goleiro Neuer fez grande defesa e evitou mais um gol dos ingleses..

Aos 23, o Liverpool voltou a frente do placar. Novamente em cobrança de escanteio, desta vez por Milner, o zagueiro Van Dijk subiu mais que todo mundo e cabeceou firme para fazer o segundo dos ingleses.

Demorou, mas saiu. Depois de grande domínio os ingleses ampliaram aos 38 minutos do segundo tempo. Origi fez boa jogada e tocou para Salah, que avançou pela direita e cruzou com muita categoria. O senegalês Mané apareceu por trás da zaga e fez de cabeça.

