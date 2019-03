Diego Alves enaltece começo de ano do Flamengo

Diego Alves é um dos mais experientes do elenco do Flamengo | Foto: Alexandre Vidal / Flamengo





Destaque do Flamengo na Libertadores, o goleiro Diego Alves elogiou o começo da temporada do time rubro-negro, mas fez questão de salientar que ainda há o que evoluir. Ele celebrou o fato de ter defendido um pênalti contra a LDU, do Equador, na última quarta-feira, quando os comandados de Abel Braga venciam por apenas 1 a 0 - resultado final foi 3 a 1 a favor dos cariocas.

- Estamos felizes pelo começo, mas é um começo. Tem muito pela frente ainda. Sempre que se pode contribuir, por exemplo, com uma defesa de pênalti, ficamos felizes porque não é só o Diego Alves, é o trabalho todo. Ficamos felizes que é um trabalho que está no começo, mas está dando certo - disse, em entrevista ao SporTV.

Um dos mais experientes do elenco, o camisa 1 analisou as diversas opções que Abel Braga tem para o setor ofensivo e a disputa por vaga na equipe que isso vem causando no Flamengo.

- Acho que são jogadores de muita qualidade: Arrascaeta, Everton, Diego, Bruno... Podem ter a mesma característica em certo momento do jogo e diferente, dependendo do que queira o Abel. Com a sequência, todos vão participar. Hoje, o Arrascaeta não esta participando muito, mas, lá na frente, pode jogar mais. Qual treinador não queria ter time com esses jogadores. É um quebra-cabeça que vou deixar para o Abel - afirmou Diego Alves, que completou:

- A concorrência faz o jogador crescer. Sempre tive concorrência, nunca assinei para ser titular. A concorrência faz jogador crescer, assumir responsabilidade. Todo mundo quer jogar, poder contribuir , mas tem um treinador que decide por isso. O Uribe entrou e, na primeira jogada, fez o gol. Tem de ficar ligado que pode ter uma oportunidade. É importante ter essa qualidade. Abel como grande gestor de time, tem essa experiência.

No fim da temporada passada, após polêmica com o então técnico Dorival Júnior, acabou treinando separadamente do elenco rubro-negro, mas garante que isso ficou no passado e garantiu estar feliz por ter permanecido na Gávea.

- Sempre confiei no meu trabalho. O que aconteceu no passado, ficou para trás. Fui julgado por muitos que não sabem o que aconteceu, mas não tenho mágoa. A resposta tem de ser em campo. Volto a frisar, nunca tive problema com ninguém no time. Isso que me fortaleceu. Tive a ligação do Abel, Marcos Braz (vice de futebol) também foi muito responsável. Estou feliz - afirmou.

