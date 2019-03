Com dois gols de Hamilton, Manaus FC estreia no returno com vitória

| Foto: Janailton Falcão/Manaus FC

Manaus - O Manaus FC insistiu, não se abateu ao ter três gols anulados pela arbitragem e, mesmo com um jogador a menos, bateu o Sul América na noite de ontem (13), por 3 a 1, em duelo disputado no estádio Ismael Benigno (Colina), válido pela rodada inaugural do returno do Campeonato Amazonense 2019. Sávio e Hamilton, duas vezes, garantiram a vitória do Gavião do Norte. Derek descontou para o Sulão.

Com a vitória, o time comandado pelo técnico Welington Fajardo soma os primeiros três pontos do segundo turno e dorme na liderança da competição, que terá sua rodada finalizada nesta noite (14), no duelo entre Rio Negro e Princesa do Solimões, que será disputado na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, às 20h.

| Foto: Janailton Falcão/Manaus FC

Na próxima rodada, o bicampeão amazonense volta a campo para encarar o Iranduba – ontem, o Hulk da Amazônia ficou no 1 a 1 com o Fast –, no sábado (16), às 18h, na Colina.

No mesmo dia, mas no estádio Carlos Zamith, às 15h, a equipe dirigida pelo técnico português Fernando Lage encara o Nacional, que ontem perdeu para o Penarol em Itacoatiara, por 1 a 0.