Clubes de futebol do Amazonas receberão verba para campeonato

Recurso oriundo de emenda parlamentar de autoria do ex-deputado David Almeida começa a ser liberada no início de abril. Clubes terão que reunir documentos | Foto: Divulgação

Manaus - As três emendas parlamentares no valor de R$ 300 mil, cada uma, voltadas aos times amazonenses Penarol, de Itacoatiara, Nacional, de Manaus, e Princesa do Solimões, de Manacapuru, já foram homologadas pelo Estado. De autoria do ex-deputado David Almeida, as emendas, que agora são de fato impositivas, destina o aporte para os clubes investirem nas suas participações no Campeonato Amazonense 2019.



O recurso aos três clubes amazonenses, que totaliza R$ 900 mil, é originário da verba estadual prevista para cada deputado indicar de forma impositiva investimentos, por meio de emedas, nas mais diversas áreas, como educação, saúde, infraestrutura, esporte, entre outros. Cada deputado indicou no total, investimentos na ordem de R$ 6,5 milhões. A emenda para Penarol, Nacional e Princesa foi aprovada em dezembro de 2018.

O dinheiro deverá ser liberado pela Secretaria de Estado do Esporte Lazer e Juventude (Sejel) a partir do início de abril deste ano | Foto: Divulgação

De acordo com David Almeida, que na manhã de ontem (14) reuniu com o presidente do Penarol, Ila Rabelo, agora com homologação, os clubes terão de reunir uma série de documentos e comprovações para receber o recurso.

O dinheiro deverá ser liberado pela Secretaria de Estado do Esporte Lazer e Juventude (Sejel) a partir do início de abril deste ano. “É importante começar a reunir agora todos os documentos, para quando chegar abril, os clubes já estarem com tudo em mãos, sem precisa correr da sala para a cozinha”, disse o autor das emendas.



Conforme o texto da emenda, o recurso não poderá ser usado para pagar salários nem contratações de jogadores, mas sim translado, hospedagem, alimentação, medicamentos, exames médicos, material esportivo, entre outros investimentos.

Para o presidente do Penarol, que participou da reunião com David, o recurso vai ajudar muito o clube, que vem num momento não muito fácil economicamente. “Nós sempre vínhamos pedindo esse tipo de apoio, até que o deputado David nos atendeu. O recurso virá em boa hora porque nós estávamos empurrando muita coisa com a barriga. O Amazonas precisa de uma política esportiva para incentivar as categorias de base e os clubes profissionais”, comentou Ila Rabelo.