Encarada oficial do Mr.Cage x Rei da Selva acontece nesta sexta

Manaus - Chegou a hora da verdade na primeira edição do Mr.Cage vs Rei da Selva – Champions vs Champions, evento de MMA que vai agitar a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, neste sábado, 16 de março, a partir das 18h.

Nesta sexta-feira, 15, os atletas do card do evento têm dois compromissos na agenda: a pesagem (atividade exclusiva para os atletas, portanto, fechada à imprensa) e a encarada oficial (aberta à imprensa e ao público).

De acordo com os organizadores do evento, Samir Nadaf e Diogo Dutra, a pesagem será realizada das 10h às 12h, na Arena Amadeu Teixeira, com supervisão técnica da Federação Amazonense de MMA (FAMMA). A pesagem é exclusiva para os atletas e técnicos, portanto, é fechada à imprensa.

“Quem for chegando já pesa. Se bater o peso confirmado pelos integrantes da FAMMA, o atleta já estará liberado. Lembrando ainda que todos deverão entregar os exames e os atestados médicos de aptidão na pesagem para a FAMMA”, explicou Diogo Dutra.

O outro momento do Mr.Cage vs Rei da Selva é a encarada oficial, que está marcada para o Anfieatro da Ponta Negra, a partir das 19h. É o momento em que os atletas já estarão hidratados e alimentados e poderão fazer o contato direto com o público e fãs do MMA de alto nível. Essa programação é aberta à imprensa, momento em que os atletas e organizadores estarão disponíveis para conceder entrevistas.

“Está praticamente tudo pronto para o evento e a pesagem e a encarada fazem parte desse grande show de artes marciais. Espero que todos cumpram os horários desses dois compromissos e ressalto que todos os atletas não podem faltar nas duas atividades desta sexta-feira”, concluiu Diogo Dutra.

Um show de artes marciais

A edição inaugural do Mr.Cage vs Rei da Selva colocará vários campeões frente a frente, além de apresentar o desafio interestadual entre Amazonas x Pará, duelos intermunicipais e a presença da nova geração do esporte. No total, 13 combates estão previstos no card, reunindo um total de 26 atletas. Os portões da Arena Amadeu Teixeira serão abertos às 17h no sábado, enquanto as lutas serão iniciadas às 18h.





Compre seu ingresso

De acordo com a organização, os ingressos serão vendidos nos seguintes valores: R$ 20 (arquibancada), R$40,00 (cadeira simples), R$70 (cadeira VIP) e R$ 200 (mesa para quatro pessoas). O evento também estará arrecadando alimentos não perecíveis no dia e a organização recomenda 1 kg de qualquer item por pessoa. Os bilhetes também estão sendo vendido pela internet, por meio do site Shopping dos Ingressos - www.shopingressos.com.br. Informações: (92) 98413-6784.

Mr.Cage vs Rei da Selva – Champions vs Champions



Dia: 16 de março de 2019

Local: Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira (Manaus)

Horário: a partir das 17h (abertura dos portões) e 18h (início dos combates)

Card Principal:

Luta 13 – Main Event - unificação dos cinturões do peso mosca: Mateus Raposinha (TFT de Vitória da Conquista-BA, campeão do Mr.Cage) vs Mauricio Almeida (Denis Wester, campeão do Rei da Selva)

Luta 12 – Co Main Event – Defesa de cinturão do Mr.Cage e do Rei da Selva – peso pena: Marcos Marajó (Champions Factory/White House) vs Jordan Rocha (Squad92)

Luta 11 – Defesa de cinturão Mr.Cage e disputa de cinturão Rei da Selva – peso palha Feminino: Ketlen Esquentadinha (ACR-MMA Luta Livre) vs Jessica Luana (Alfa Red Lions)

Luta 10 – Desafio Amazonas vs Pará – peso leve: Heliton dos Santos (The Pride) vs Alberto Bolo Thai (Marajó Brothers)

Luta 9 – Disputa cinturão Interino do Rei da Selva – peso meio médio: Valmir Júnior (Team X-Union/Amazonas Top Team) vs Patrick “Brabão” Oliveira (MPBJJ)

Luta 8 – Desafio Amazonas vs Pará – peso galo: Manuel Silva (Kratos) vs Iliarde Santos (Marajo Brothes)

Luta 7 – Desafio Amazonas vs Pará - peso meio pesado – Wallacy Negão (Alfa Red Lions) vs Leonardo Black (Hard Fight)

Luta 6 – Super Luta Nova Geração – peso galo: Júnior Bokita (The Pride) vs Lucas Alfaia (Denis Wester)

Card Preliminar:

Luta 5 – Desafio Maués vs Manaus – peso leve: Samuel Black (Boxe Fight) vs Oberlan Silva (Obersilva Team/Guimarães Gold Team)

Luta 4 – peso médio: Leandro Moreira (Team Felipe Rego) vs Iago Ribeiro (ACR-MMA Luta Livre)

Luta 3 – peso galo: Carlos Pramuk (Carioca Academy) vs Eufrânio Silva (Nonato Team)

Luta 2 – peso mosca Feminino - Liandra Freitas (Leão de Judá) vs Silvia Ferreira (Amazon Union)

Luta 1 – peso leve - Arcângelo Oliveira (Team X-Union/Amazonas Top Team) vs Anderson Carioca (Carioca Academy)

