PM realiza a 36ª Corrida Tiradentes no dia 21 de abril em Manaus

O evento está marcado para às 6h30, no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, na zona oeste, e promete reunir mais de dois mil atletas | Foto: Divulgação

Manaus - Em comemoração aos 182 anos da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a corporação realizará, no dia 21 (domingo) de abril, a tradicional corrida pedestre Tiradentes, que está em sua 36ª edição. As inscrições já podem ser feitas pelo site ticketagora.com.br/tiradentes



O evento está marcado para às 6h30, no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, na zona oeste, e promete reunir mais de dois mil atletas, entre profissionais e amadores, nas provas de 5 e 10 quilômetros (km). O evento desportivo visa aproximar a população e a instituição com atividades de lazer e saúde.

“Os três primeiros colocados, de acordo com as faixas etária e categorias, receberão premiações em dinheiro e troféus. O público em geral que concluir a prova receberá medalhas de participação”, explicou o capitão PM Tasso Alves.

Os corredores encontrarão uma estrutura completa com tendas de apoio onde funcionará guarda-volumes, frutas e hidratação, palco com som, DJ e apresentador, banheiros químicos, pórtico para largada e chegada, pódio, posto médico e ambulância e pontos de hidratação no trajeto. Tudo para permitir que os participantes tenham uma ótima experiência com segurança e conforto durante a prova.

A corrida faz parte das homenagens ao patrono da Polícia Militar, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, herói que lutou pela Independência do Brasil no movimento da Inconfidência Mineira.

“No site de inscrição ticketagora.com.br/tiradentes o corredor terá duas opções de kits, sendo o kit tradicional composto de camisa, sacola plástica personalizada, chip descartável, número de peito, medalha para quem concluir o percurso, e brindes de patrocinadores”, disse o capitão. O kit simples é composto de sacola plástica personalizada, chip descartável, número de peito, medalha para quem concluir o percurso, brindes de patrocinadores.

Corridinha Tiradentes

A programação iniciará no dia 20 (sábado) de abril, às 16h, com a Corridinha Tiradentes, que também será realizada na Ponta Negra. Estima-se que, aproximadamente, 500 crianças devam participar da disputa.

As categorias mirins serão demarcadas de acordo com a faixa etária das crianças. Para as crianças, o kit kids é composto de camisa, sacola plástica personalizada, número de peito, Medalha para quem concluir o percurso.

Para o kit simples:

Até 25/03 valor promocional de R$ 40,00 mais taxa do site.

De 26/03 a 10/04 no valor de R$ 50,00 mais taxa do site.

Para o kit tradicional:

Até 25/03 valor promocional de R$ 62,00 mais taxa do site.

De 26/03 a 10/04 no valor de R$ 80,00 mais taxa do site.

Para o kit Kids valor único de R$ 50,00 mais taxa do site.

Leia mais:

Clubes de futebol do Amazonas receberão verbas para campeonatos

Encarada oficial do Mr Cafe x Rei da Selva acontece nesta sexta

Com dois gols de Hamilton FC estreia no returno com vitória