Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã neste domingo (17)

Rio de Janeiro (RJ) - O Fluminense recebe o Botafogo neste domingo (17), a partir das 18h (de Manaus), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio. O duelo, chamado carinhosamente de “Clássico Vovô” por ser o mais antigo do futebol, pode aproximar e até garantir classificação a uma das equipes.



Neste momento, os dois times representam antíteses em suas propostas de jogo: enquanto o Tricolor das Laranjeiras vem apresentando belas atuações com uma proposta de jogo de troca de passes e muita movimentação, o Botafogo tenta se organizar em contra-ataques, atuando sempre no erro do rival.

O Fluminense tem 10 pontos e lidera o grupo B da Taça Rio (além dos 20 pontos na classificação geral), o Alvinegro possui quatro pontos no grupo C e precisa vencer a Taça Rio para seguir com chances de ir às semifinais do Estadual, já que, no geral, possui apenas nove pontos.

No time comandado pelo técnico Fernando Diniz, que vem de triunfo por 3 a 0 sobre o Boavista, a expectativa é pelo desempenho do quarteto ofensivo formado por Luciano, Yoni González, Everaldo e, principalmente, Paulo Henrique Ganso. Porém, o técnico deixou em aberto a possibilidade de usar os reservas nesta partida.

“Vamos ver como vamos montar a equipe para o clássico pensando no jogo no Chile. Vou aguardar o treino de sábado (ontem) para tomar a decisão” disse Diniz.

Já no Botafogo, que venceu o Madureira por 2 a 1 na última rodada, as atenções estão voltadas para a estreia do meia Diego Souza, contratado para ser a estrela alvinegra na temporada. O atleta já está regularizado e pode debutar com a camisa do Glorioso no duelo deste domingo.

“Vai ser um grande confronto. Fluminense vive um momento muito bom, vai ser uma honra enfrentar o Diniz pela primeira vez, merecidamente está fazendo uma grande campanha. Estamos tentando equilibrar no campeonato também, esperamos fazer um jogo num nível de concentração máximo, o Fluminense vai exigir isso da gente”, projeta o técnico do Glorioso, Zé Ricardo.

Vasco em campo

Quem entra em campo neste domingo precisando vencer para chegar entre os dois melhores times do grupo B é o Vasco, que enfrenta a Cabofriense, às 15h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O mando de campo foi vendido pelo time do interior e o jogo passou para o território capixaba. O Cruz-Maltino segue invicto na temporada com 10 vitórias e três empates e vem de um triunfo por 3 a 2 sobre o Avaí na Copa do Brasil, em São Januário.

A equipe possui cinco pontos na Taça Rio e ocupa a terceira posição de sua chave, mas já está na semifinal por ter vencido a Taça Guanabara.

O Gigante da Colina aposta na juventude de Marrony, no talento de Pikachu e Tiago Galhardo e no faro de gol de Maxi Lopez.

