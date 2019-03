Iranduba inicia busca pelo título diante do Flamengo na Arena

Manaus - Após conquistar a terceira colocação na Copa Libertadores no fim do ano passado, o Iranduba volta suas atenções para o futebol nacional. Neste domingo (17), o Hulk da Amazônia inicia a sua caminhada no na elite do Campeonato Brasileiro e, logo de cara, terá um grande desafio. O representante do Estado na competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) terá pela frente o Flamengo, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.



A partir deste fim de semana, 16 clubes irão lutar pelo troféu do Brasileirão. São eles: Corinthians-SP, Santos-SP, Sport-PE, Flamengo-RJ, Vitória-BA, Ponte Preta-SP, Ferroviária-SP, São José-SP, Vitória-PE, São Francisco-BA, Kindermann-SC, Iranduba, Foz Cataratas/Athletico-PR, Audax-SP, Minas ICESP-DF e Internacional-RS - os dois últimos são estreantes no torneio nacional.

De todos os participantes, 13 são remanescentes da edição do ano passado. Minas ICESP-DF e Vitória-BA (campeão e vice do A2 , respectivamente) foram promovidos à elite do futebol feminino nacional. Já o Internacional-RS herdou a vaga deixada pelo Rio Preto-SP.

Marcada pelo equilíbrio, a competição promete fortes emoções. Até hoje, nenhum clube levantou a taça duas vezes. Em seis edições do principal torneio feminino do país, seis equipes diferentes foram campeãs: Centro Olímpico-SP (2013), Ferroviária-SP (2014), Rio Preto-SP (2015), Flamengo (2016), Santos (2017) e Corinthians (2018).

Para o campeonato de 2019, a CBF resolveu modificar o formato de disputa. Antes, as 16 equipes eram divididas em dois grupos com oito times em cada. Para 2019, os 16 participantes permaneceram na mesma chave. Os oito melhores colocados avançam à segunda fase, quando serão disputadas as quartas de final. A partir dessa etapa, os classificados serão definidos em jogos de ida e volta até chegar a grande decisão.

Principal reforço do Iranduba para a temporada, a meia-atacante Andressinha espera que o Hulk consiga fazer uma boa partida contra o Flamengo e chegue longe na edição deste ano. “A expectativa é a melhor possível. Queremos fazer uma boa estreia e espero um bom início de campeonato da equipe. É um lugar que me sinto em casa e tenho um carinho muito grande pela torcida e jogadoras. Vamos lutar para o Iranduba chegar muito longe na competição. Vamos precisar do apoio da torcida para essa partida de estreia, a força deles nos impulsiona dentro de campo”, afirmou a camisa 10.

Pontuar fora de casa

Ex-atleta do Iranduba, a meia Sâmia, hoje, é uma das responsáveis por dominar o meio-campo do Flamengo. Ao ser questionada se já conhecer o adversário é um fator positivo para os cariocas, a volante afirmou que isso será minimizado quando a bola começar a rolar na arena.

“Jogar contra o Iranduba é difícil, é um time bom e tem jogadoras de muita qualidade. Minha expectativa para a estreia do maior campeonato do país é que o Flamengo consiga impor dentro de campo o que vem trabalhando de melhor nos treinamentos, valorizando a posse de bola e construindo jogadas em qualquer setor do campo, e que a nação rubro-negra compareça à Arena da Amazônia para nos apoiar neste grande duelo”, disse Sâmia.

Outra jogadora flamenguista que já vestiu a camisa do Hulk é a atacante Dani Helena. Vale lembrar que a camisa 9 foi a artilheira da última edição do Brasileirão com 15 gols anotados.

