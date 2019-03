Vídeo: com 'Baile de Favela', ginasta brasileira 'arrasa' na Alemanha

Seleção brasileira feminina de ginástica artística foi a vencedora da DTB Pokal Team, competição internacional de ginástica na Alemanha | Foto: Divulgação/CBG

Stuttgart, Alemanha - A ginasta brasileira Rebeca Andrade, de 19 anos, brilhou na ginástica artística no último sábado (16), na competição internacional DTB Pokal Team, em Stuttgart, na Alemanha. Rebeca faz parte da Seleção Brasileira Feminina de Ginástica Artística, e teve as melhores notas no salto, nas barras assimétricas, na trave e no solo.

Foi no solo, inclusive, a melhor performance de Rebeca. Ao som de um remix do funk "Baile de Favela", do cantor MC João, a ginasta conquistou os jurados com a nota de 14,133 e foi a melhor na modalidade. No salto, Rebeca teve nota de 14,800; nas barras assimétricas, de 14,566; e 13,433 na trave.

Veja o vídeo:





Ao todo, a seleção brasileira venceu a competição com uma nota final de 164,396 pontos. A seleção da Rússia ficou com nota final de 159,496, em segundo lugar, e a equipe da Holanda ficou em terceiro lugar, com 153,763. Esta é a primeira competição da equipe em 2019, e justamente em Stuttgart, palco do próximo Campeonato Mundial de Ginástica Artística, etapa classificatória para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

*Com informações da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

