Flamengo encara Madureira de olho na liderança do grupo C

O Rubro-Negro ocupa a terceira posição no grupo C, com oito pontos ganhos, um a menos do que Cabofriense e Bangu, primeiro e segundo colocados na chave. | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Rio de Janeiro (RJ) - Depois de tropeçar no Volta Redonda, o Flamengo vai tentar retomar a liderança do grupo C da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, diante do Madureira, em partida programada para às 19h30 desta terça-feira (19).

O Rubro-Negro ocupa a terceira posição no grupo C, com oito pontos ganhos, um a menos do que Cabofriense e Bangu, primeiro e segundo colocados na chave. Já o Madureira tenta se afastar das últimas posições para evitar retornar à zona de rebaixamento. A equipe de Conselheiro Galvão é a quarta colocado no grupo B com quatro pontos ganhos.

No Flamengo, o técnico Abel não poderá contar com os volantes Cuéllar e Piris da Motta, o lateral-esquerdo Trauco e o atacante Arrascaeta. Eles treinaram na manhã de domingo (17) e viajaram para defender suas respectivas seleções, em partidas amistosas.

Além disso, os atacantes Berrio e Vitinho, seguem se recuperando de lesões e estão vetados pelo departamento médico.

Para a vaga de Cuéllar, único titular na lista de desfalques, Abel deve escalar o jovem Ronaldo, que é segundo volante. O jogador tem atuado na equipe reserva e esteve em campo no clássico contra o Vasco, na semana passada, e no empate com o Volta Redonda, no último sábado (16). Se optar por um primeiro volante, assim como o colombiano, a alternativa é Hugo Moura, que vem atuando improvisado na zaga do time reserva.

No empate diante do Volta Redonda, Abel Braga escalou uma equipe alternativa, mas se mostra propenso a usar a força máxima disponível, porque o time precisa vencer o Madureira para não ser obrigado a decidir sua sorte no clássico do próximo final de semana diante do Fluminense, na 6ª e última rodada do segundo turno.