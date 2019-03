Artilheiro do Naça garante que é preciso aliar talento à confiança

Manaus - O Nacional FC busca reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Amazonense e o primeiro passo foi dado no último sábado (16), após vencer o Sul América por 3 a 1. O destaque da partida foi autor de dois gols, o lateral direito, Paulinho.

O jogador divide a artilharia com Romarinho, companheiro de time e, também, com Gabriel do Carmo (EC Iranduba): Glauberson ¨Binho¨ (Princesa do Solimões); Jefferson (Manaus FC): e Wesley ¨Napão¨ (Sul América), com três gols cada.

Em campo, Paulinho prova que talento aliado a dedicação gera frutos. Ele conta que o segredo de sua boa atuação é também ter confiança no que faz e respeitar os companheiros.

“Eu procuro me dedicar o máximo que posso. O segredo é exatamente esse, a confiança no meu talento e dedicação ao trabalho. Tenho procurado estar confiante, esquecendo as coisas que passaram. O objetivo e ajudar meus companheiros e o clube. Consegui fazer os dois gols, mas o grupo todo merece destaque, um sem o outro não consegue”, admite.

Na próxima quarta-feira (20), Paulinho e o elenco azulino tem novo duelo pela segunda rodada do returno do Barezão, o adversário é segundo colocado na tabela de classificação, o Manaus. A partida ocorre às 20h, na Arena da Amazônia.

O Naça está em terceiro na tabela e quer a crescer na competição. Para isso, segundo o lateral, o time tem buscado ganhar confiança e dá sequência ao trabalho.

“É um confronto difícil. A gente sabe da qualidade da equipe deles, mas não podemos colocar a força ou qualidade dos adversários como superiores a nossa. Nossa equipe também é forte e estamos conscientes que um resultado positivo é de fundamental importância para voltarmos a ter uma sequência boa e ganhar mais confiança durante a competição”, completa.

Treinos

Comissão técnica e jogadores se reapresentaram na manhã desta segunda-feira (18) e voltam aos trabalhos na manhã da terça-feira (19), o último treino antes de encarar o Gavião.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Com dois gols de Hamilton, Manaus FC estreia no returno com vitória

Diego Alves enaltece começo de ano do Flamengo