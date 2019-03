Gabigol faz dois e Fla se garante na semifinal

O Flamengo foi melhor durante os 90 minutos, mas desperdiçou diversas oportunidades para construir uma vantagem mais ampla | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Rio de Janeiro - O Flamengo retomou a liderança do grupo C da Taça Rio, ao derrotar o Madureira por 2 a 0, em partida disputada na noite desta terça-feira (19), no Maracanã. O resultado fez o Rubro-Negro chegar aos 11 pontos. Como atingiu 24 pontos e o primeiro lugar na classificação geral, a equipe da Gávea assegurou a vaga para a fase semifinal do Campeonato Carioca.

O Madureira segue com quatro pontos ganhos e continua muito próximo da zona de rebaixamento. Os gols da vitória do time dirigido por Abel Braga foram marcados por Gabigol, um em cada tempo.



O Flamengo foi melhor durante os 90 minutos, mas desperdiçou diversas oportunidades para construir uma vantagem mais ampla. Além da falta de pontaria dos atacantes, o time da Gávea ainda encontrou pela frente o goleiro do Madureira em noite inspirada. O arqueiro do Tricolor Suburbano chegou a ser cumprimentado por jogadores adversários, após sequência de ótimas defesas que impediram que sua equipe sofresse uma goleada.

Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, enquanto o Madureira vai receber a Cabofriense, em Conselheiro Galvão.

Os gols

Aos 44 minutos, o Flamengo marcou o primeiro gol. Diego bateu forte e Douglas deu rebote. Willian Arão cabeceou na trave e, livre na pequena área, Gabigol não teve trabalho de empurrar para as redes.

Os dois times voltaram sem modificações para o segundo tempo e, logo aos dois minutos, Diego quase ampliou em chute forte, mas a bola saiu.

Aos 35 minutos, o Flamengo ampliou. Gabigol recebeu passe de Renê, se livrou de Arlem e bateu, de canhota, sem defesa para Douglas.

Com a vitória garantida, o técnico Abel Braga promoveu a entrada do veterano zagueiro Juan na vaga de Pará, que recebeu a faixa de capitão das mãos de Diego.

