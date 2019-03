Fluminense derrota Antofagasta por 2 a 1 no Chile

O clube carioca é o terceiro brasileiro classificado para a segunda fase da Copa Sul-americana. | Foto: Fluminense

Antofagasta (Chile) - O Fluminense derrotou o Antofagasta por 2 a 1, ontem (21), na cidade de Antofagasta, no Chile, e garantiu vaga na segunda fase da Copa Sul-americana. No primeiro jogo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, há pouco menos de um mês, as equipes haviam empatado sem gols. Everaldo e Luciano marcaram para o Tricolor das Laranjeiras. Flores descontou para os donos da casa.



O clube carioca é o terceiro brasileiro classificado para a segunda fase da Copa Sul-americana. O time das Laranjeiras se junta a Corinthians e Botafogo, que passaram respectivamente pelos argentinos Racing e Defensa y Justicia. Santos, Bahia e Chapecoense foram eliminados. O próximo adversário será definido por sorteio e a competição só será retomada no segundo semestre, após a Copa América.

Leia mais:

CONFIRA MAIS NOTICIAS DE ESPORTE NO PORTAL EMTEMPO