Dolem garante vítória do Manaus FC e celebra bom momento do time

Manaus - Titular absoluto do Manaus FC desde o início da temporada, o meia Diogo Dolem voltou a balançar a rede adversária na noite de ontem (21). Foi dele o tento que abriu caminho para a quarta vitória seguida do Gavião do Norte no Campeonato Amazonense 2019. Feliz com desempenho individual e coletivo, ele celebrou o bom momento vivido pela equipe e destacou a importância de marcar novamente na competição.



“É muito importante voltar a fazer gol. Estava buscando isso de novo, já que tinha marcado na estreia do campeonato e depois fiquei um tempo sem fazer. O gol te dá uma confiança a mais, te ajuda a arriscar uma jogada que você, de repente, não arriscaria. Espero crescer ainda mais para ajudar a equipe do Manaus”, afirmou o jogador, que anotou seu segundo gol com a camisa do bicampeão amazonense.

Gavião volta ao campo no domingo

No domingo (24), o Gavião volta a campo e o meia terá a chance de balançar a rede adversária novamente. Liderando o returno do Barezão com nove pontos conquistados em três partidas, o time comandado pelo técnico Welington Fajardo vai encarar o Rio Negro, às 16h, no estádio Ismael Benigno (Colina), pela quarta rodada do segundo turno.

“Sabemos que é um jogo difícil, apesar de estarmos vindo de uma sequência boa de três vitórias. Não podemos achar que vamos vencer a qualquer momento. Respeitamos a equipe do Rio Negro. Eles provaram no primeiro turno que são uma equipe difícil de se jogar, mas esperamos continuar nessa sequência de vitórias e, quem sabe, conseguir mais uma”, finalizou Diogo Dolem.