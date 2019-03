Invicto, talento do AM pretende massacrar africano em torneio de MMA

Claudemir Mariano vai lutar na África | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Direto de Jutaí, no Amazonas, para o Togo, na África, o novo talento do MMA regional, Claudemir Mariano, 26, vai representar o Brasil no evento internacional da cidade de Lomé, o Lome Fight Night, que acontece no próximo dia 20 de abril. Mariano foi desafiado a enfrentar o togolês Adams Zikpli, 31, no peso combinado de 68 kg.

Claudemir é um sucesso no interior do Amazonas, principalmente na sua cidade natal, Jutaí, onde vem dominando os últimos eventos de MMA. O lutador sustenta um cartel invejável de onze lutas e onze vitórias, sendo dessas uma luta nacional. O fenômeno tem chamado a atenção dos grandes eventos.

O lutador participará do Lome Fight Night | Foto: Marcely Gomes

As passagens para o Togo ainda serão compradas, mas a viagem deve acontecer dia 17 de abril, ou até três a quatro dias antes para a equipe brasileira se acostumar com o clima local de Lomé, que ainda é desconhecido da equipe brasileira.

Preparação

A luta está agendada para este mês de abril | Foto: Divulgação





Com apenas oito anos de carreira no MMMA, esta será a primeira luta de Mariano fora do Brasil. Ele diz que se sente em forma, já que mantém os treinos de rotina mesmo quando não tem lutas agendadas. Entretanto, quando surge uma luta pela frente, o lutador inicia os treinos pesados, em ritmo de competição.

O lutador já está em Manaus para iniciar os treinos forçados. A equipe do lutador vai começar o trabalho de corte de peso. O objetivo é que ele alcance 68kg até o mês de abril.

“Os lutadores africanos dominam mais o estilo trocador do kickboxing, mas também sou desse estilo e ainda do muay-thai. Entretanto, o meu forte é o jiu-jitsu onde sou faixa marrom”, disse Mariano.

O lutador já está em Manaus para iniciar os treinos forçados. | Foto: Marcely Gomes





Estratégia

O amazonense traçou ainda uma possível estratégia de luta, que pode ser usada contra o togolês. “Ele [Adamas Zikpli] sabe dar soco e joelhada, eu também sei. Se eu ver que estou levando desvantagem, eu levo a luta para o chão e tento finalizar”, acrescenta Claudemir.

O lutador está invicto | Foto: Marcely Gomes

Em Manaus, o jutaiense lutou uma vez no Shopping Via Norte e também já participou do Mister Cage, um dos maiores eventos de MMA do Norte. Ele venceu os dois combates. A promessa é de uma grande luta entre Mariano e Zikpli, já que o amazonense tem um histórico de ganhar por nocaute.

“As minhas lutas não passam do primeiro round, geralmente vai até o segundo ou terceiro minutos apenas. A maioria foi por finalização e nocaute técnico. Já venci duas por nocaute também”, contou.

Confira o treino do lutador:

Claudemir Mariano em treino pesado | Autor: Divulgação





Edição: Bruna Souza

