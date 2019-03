Atletas dão aulas de Jiu-jitsu para crianças vítimas de incêndio

Manaus - Mesmo após dois meses do incêndio no bairro Educandos, zona Sul de Manaus, as mobilizações sociais ainda continuam. Exemplo disso são atletas que estão fazendo a diferença e dão aulas gratuitas de Jiu-Jítsu para jovens e crianças que foram vítimas do incêndio.

O atleta de faixa preta Ney Valente dá aulas gratuitas em uma igreja evangélica para 35 pessoas, incluindo crianças, jovens e adultos.

“O nosso objetivo é tirar jovens do meio da criminalidade e do tráfico de drogas. Nós ensinamos, por meio do esporte, que o melhor caminho não é crime. Falamos sobre Deus e ensinamos sobre o que é ter caráter”, destaca Ney.

O projeto titulado "Resgatando vidas" ocorre na rua Primo Sabá, numero 1, entre os bairros Educados e Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus.

“Eu nasci e me criei nesse bairro. Observando os jovens e crianças que vivem por aqui, eu percebi que elas não tinham mais essência de crianças, como brincar de bola e papagaio. Os meninos e meninas preferiam estar com pessoas que não eram boas influências”, conta.

Luta para manter o esporte vivo

Ney diz ainda que eles vendem feijoadas, pastéis e pizzas para arrecadar dinheiro para as crianças participarem de competições fora do Estado. Em abril, quatro participantes vão competir em São Paulo. Eles precisam de R$ 1 mil para cada atleta custear as passagens aéreas, ida e volta, e ajuda de custo. A hospedagem já foi garantida com um amigo de Ney, que se disponibilizou a ajudar os pequenos campeões.

Outro atleta que também oferece aulas gratuitas de Jiu-Jítsu é Charles Amacio. O projeto Chfa Team ocorre dentro de uma igreja católica e conta com a participação de 60 pessoas.

“O nosso projeto não visa ligações políticas e nem arrecadar dinheiro com nenhum participante. O objetivo é totalmente dar apoio emocional através do esporte para essas crianças que foram vítimas do incêndio”, destaca.

Charles destaca que o projeto já recebe muitas doações de ranchos para as famílias, além de tatame e kimono.

