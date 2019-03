José Aldo é internado com bactéria e pode não lutar no UFC Rio

Atual campeão mundial dos penas no UFC, o amazonense José Aldo está internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, deste de quarta-feira (20), com uma infecção bacteriana.

As primeiras tentativas de tratamento com antibióticos não tiveram sucesso, e Aldo só reagiu à medicação após 24 horas internado. O lutador está sem febre desde a noite de quinta. Ele teria sofrido a infecção através de um corte na pele.

Apesar do cenário de melhora, existe o risco de saída de Aldo da luta contra Alex Volkanovski, UFC no próximo dia 11 de maio. Ainda sem previsão de alta, ele precisa apresentar evolução grande na próxima semana para ser liberado pelos médicos a lutar no evento. Seu treinador e manager, Dedé Pederneiras, expressou confiança que a infecção não vai afetar muito a preparação do lutador peso-pena.



José Aldo vem de duas vitórias consecutivas, contra Jeremy Stephens e Renato Moicano, e ocupa a primeira posição no ranking dos pesos-penas do UFC. Ele anunciou no início do ano que pretendia lutar em todos os eventos da companhia no Brasil em 2019 para encerrar seu contrato e se aposentar do MMA.

O manauara tem duas lutas por fazer em seu acordo com a companhia, incluindo a luta programada para o UFC Rio.

