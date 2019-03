Amazonense é vice-campeão em competição de games na China

Manaus - O amazonense Wanderley Gomes ", alemao_pesbr", nome conhecido nos jogos online, foi vice-campeão de Pro Evolution Soccer na WESG 2018, em Chongqing, China, competição de diversas modalidades que reúne jogadores de muitos países.

“O resultado foi muito bom para mim. Foi a primeira competição individual no exterior, já participei outras vezes, mas foi em grupo. Infelizmente não ganhei dessa vez. Eu participo de competições desde 2006 e me sinto muito honrado em ter representando o Amazonas no exterior”, conta.

O jogador de 25 anos conta que é apaixonado por games desde seis anos. E que seu pai tinha uma locadora de games. “Eu jogava com os meus vizinhos e desde lá venho praticando. Meu padrinho fazia campeonatos de games e era muito divertido e minha paixão vem desde lá”.

Dificuldades

Os jogadores para terem destaque nas games é preciso jogar online. E ele relata da dificuldade em ralação a internet. Ele mora no bairro Colonia Antônia Aleixo, zona Leste de Manaus e conta a internet do bairro é muito ruim.

"Para treinar é preciso jogar e para eu ter destaque eu preciso de uma internet boa, que me acompanhe em tempo real, porém a internet do meu bairro não contribuiu", diz.

Vencedor

O atleta de Manaus acabou derrotado pelo italiano Suprema_Ettorito em uma série “melhor de 3” (3-0 e 3-2).

No primeiro jogo, Ettorito dominou a partida e garantiu a vitória por 3 a 0. Em seguida, a partida foi mais equilibrada, mas ainda assim, o brasileiro Wanderley acabou perdendo por 3 a 2. Com o título, o italiano faturou US$ 30 mil, enquanto Wanderley "alemao" ganhou US$ 15 mil.

Em junho, o brasileiro "alemao" disputará o mundial de PES no modo cooperativo, ao lado dos colegas de equipe Ralph Vasconcellos e Guilherme "GuiFera" Fonseca. Juntos, eles representam a equipe eLigaSul Stars.



Polêmica dos games

O massacre em Suzano voltou a levantar a polêmica sobre a influência dos videogames em atos de violência. Questionado pela questão o jogador falou que isso varia de cada pessoa.

“Jogo de tiro de tiros também possam influenciar, mas isso é muito pessoa. Depende do momento que a pessoa está passando, não pode culpar os games por tais atitudes dos jovens", conta.





