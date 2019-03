Vídeo: Paratleta é destaque no Circuito Amazonense de Badminton

Manaus - Foi realizado neste sábado (23) a primeira etapa do Circuito amazonense de badminton, um esporte ainda pouco conhecido aqui no Amazonas, mas que vem crescendo aos poucos.

O esporte é uma mistura de vôlei de praia, com tênis de quadra. Os movimentos de cortada lembram o vôlei, as dimensões da quadra e a agilidade lembram o tênis. Esse é o badminton, mais conhecido entre os amazonenses como peteca.

Dos 58 atletas inscritos, uma se destaca. Mikaela Almeida, 16 anos, nasceu com uma deficiência no braço direito e viu no esporte um meio de inclusão. O Amazonas não possui o parabadminton, então ela participa dos campeonatos convencionais.

No Amazonas, Mikaela é uma das três melhores no ranking. Já no parabadminton, é considerada a melhor do brasil. A atleta já foi convocada para a seleção brasileira e está de olho nas paraolimpíadas.

A meta agora é reforçar o time de amazonenses para representar o estado em competições nacionais e internacionais.

