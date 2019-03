Manauara surdo é confirmado por Seleção Brasileira para disputar Copa

Manaus - Um dos maiores sonhos de um jogador de futebol é ser convocado pela Seleção Brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Esta conquista hoje é comemorada pelo amazonense Diego Couto Weil, de 33 anos. O surdoatleta teve a convocação final confirmada pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) nesta semana e já iniciou a preparação para o mundial de futsal que ocorrerá na cidade de Winterthur, Suíça, em novembro.

O amazonense vibrou com a conquista e fez questão de agradecer aos amigos na sua página pessoal no Facebook.

“Obrigado Deus por ter me permitido ser escolhido como titular da Seleção Brasileira. Eu agradeço a todos meus familiares, amigos do trabalho, irmãos da igreja e aos meus pastores Edson Roskildes Nelma Roskildes pelas orações. Estou muito feliz, me sentindo realizado, também estendo minha gratidão especial aos meus patrocinadores que investiram e acreditaram no meu trabalho”, diz o atleta em parte do post na rede social.

Ao Em Tempo, o surdoatleta – que ocupa a posição de goleiro no time administrado pela Associação dos Surdos de Manaus (Asman) - contou que tem se dedicado nos últimos anos para representar o Amazonas e o país em grandes competições. Ele, que nasceu surdo, iniciou sua vida esportiva aos 8 anos na natação.

“Eu nasci surdo e iniciei na natação com 8 anos, depois com 12 anos comecei a praticar judô, mas não me identifiquei. Aos 14 anos, eu iniciei no futebol de campo, porém, era difícil ouvir os apitos do juiz. Fiquei atuando como goleiro e, desde então, decidi atuar no futsal. Inicialmente, eu jogava apenas por diversão”, relatou o atleta que nasceu e atuou durante toda a sua vida esportiva em Manaus.

Experiente com a camisa canarinho

Esta é a segunda vez que Diego atua na Seleção Brasileira de Futsal. Ele participou das eliminatórias dos Jogos Pan-americanos, em 2018, que ocorreu na cidade de Montevideo, no Uruguai. Entretanto, em 2015, aconteceu um dos fatores mais marcantes da carreira profissional do amazonense. Diego foi escolhido como melhor goleiro da Copa do Brasil de Futsal para Surdos, realizado em Manaus.

“Ter um jogador amazonense na convocação final para um campeonato mundial é algo inédito, principalmente para nossa comunidade surda. Eu vejo que o Amazonas ainda precisa melhorar a inclusão de pessoas com deficiência no mundo esportivo. Ainda não tivemos oportunidade de participar de campeonatos regionais com ouvintes, por exemplo. Participamos somente de campeonatos realizados entre a própria comunidade surda”, alerta o atleta – que vê o marco como incentivo para que outros potenciais atletas com deficiência sejam revelados no Estado.

Agora o jovem já começou a fazer as malas para iniciar os treinamentos em Brasília, onde a Seleção Brasileira de surdos fará a preparação para o evento “2019 World Deaf Futsal Championship”, que ocorrerá de 06 a 16 de novembro de 2019.

Seleção

O time montado pelo técnico Mauro Amâncio da Silva conta com 14 jogadores titulares, sendo um deles o próprio Diego, e mais 8 jogadores suplentes. A equipe técnica é composta por outras sete pessoas, entre preparador técnico, intérprete de Libras e fisioterapeuta.

Diego vai disputar o mundial com jogadores dos estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Distrito Federal, Rio Grande Sul, Santa Catarina e São Paulo. Outro estado do Norte, o Pará, conseguiu emplacar três surdoatletas na convocação, são eles: José Lucas Salustiano, Maurício de Souza e Nerisvan de Oliveira.

