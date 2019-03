Valentim confirma Vasco com Tiago Reis para semifinal

Tiago Reis vem se destacando no ataque vascaíno nas últimas rodadas da fase classificatória da Taça Rio | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro (RJ) - O técnico Alberto Valentim não quis saber de fazer mistério e confirmou a escalação do Vasco para a partida diante do Bangu, hoje (28) às 19h30 (de Manaus), no Maracanã, pela semifinal da Taça Rio. O comandante cruzmaltino vai repetir o time que atuou nas últimas duas partidas, inclusive com o jovem Tiago Reis entre os titulares. "Joga o Tiago Reis.



Vai ser o mesmo time, não vou esconder de vocês. Sempre falei que as oportunidades viriam para todos. O Tiago Reis está bem, aproveitando e muito atento no que a gente pede", declarou Valentim, que elogiou os atributos do atleta. "A qualidade de finalização é dele, tem personalidade, está solto e contamos muito com ele nos jogos."

Desta forma, sem suspense, o Vasco está confirmado para duelar com o Bangu com: Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Bruno Silva, Lucas Mineiro e Bruno César; Rossi, Tiago Reis e Marrony. Yago Pikachu será relacionado, após se recuperar de concussão, enquanto Maxi López é dúvida por causa de uma lombalgia. "O Yago vai para o jogo. Foi uma volta gradativa. Treinou muito bem ontem, fez um gol na atividade. Tomara que tenhamos o Maxi como opção para nos ajudar, caso precise durante o jogo", limitou-se a comentar Valentim.

Vindo de derrota para o Bangu em São Januário, no último fim de semana, o treinador também celebrou o retorno vascaíno ao Maracanã. "Tomara que a gente consiga levar mais torcedores para lá. Isso faz com que a gente pressione mais o adversário. Jogar no Maracanã é sempre diferente. Seja para os mais jovens ou experientes. Tem que aproveitar esses momentos, jogos importantes em grandes estádios."



Campeão da Taça Guanabara, o Vasco é o único clube que pode chegar na grande final do Estadual com a vantagem de dois resultados iguais. Para isso, terá de vencer a Taça Rio. O treinador cruzmaltino ressaltou a importância que uma conquista deste turno pode trazer para o elenco, mas lembrou que terá dois confrontos difíceis pela frente: “Falei em outras oportunidades o quanto a gente precisa entender o regulamento e aproveitar dele o máximo possível. Essa partida nos dá essa chance de continuar buscando a vantagem na decisão, que seria de dois resultados iguais. Além de ter um título significativo, da Taça Rio, pensando na maior conquista, do Carioca, nós levarmos essa vantagem, passando primeiro pelo Bangu e depois em outro jogo no domingo, seria muito importante”, finalizou.