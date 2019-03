Vasco e Flamengo disputam título da Taça Rio neste domingo (31)

Rio de Janeiro (RJ) - A final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, terá um grande clássico do futebol do Rio de Janeiro: Flamengo e Vasco. O Cruzmaltino venceu o Bangu, na noite da última quinta-feira (28), no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Tiago Reis, e garantiu a classificação para a decisão diante do arquirrival. O Rubro-negro, por sua vez, avançou depois de bater o Fluminense, na noite anterior (27), por 2 a 1. Renê e Éverton Ribeiro marcaram para os comandados de Abel Braga.

Um dos trunfos do Vasco para a decisão deste domingo é o lateral-esquerdo Danilo Barcelos. Desde os tempos de Sport, ele aparece em momentos decisivos. Pelo clube pernambucano, marcou um gol na final e conquistou a Copa do Nordeste de 2014. No América-MG, balançou a rede três vezes na decisão do Campeonato Mineiro de 2016, também conquistado pela equipe. Foi ele também o autor do gol que deu o título da Taça Guanabara deste ano ao Cruzmaltino, contra o Fluminense.

Questionado sobre o segredo às vésperas de uma decisão, Danilo minimiza. “O principal para mim vai ser descansar. Geralmente, mudo minha alimentação para não ter risco de passar mal. Semana de final é sempre legal. Por isso, ao longo da carreira, tive algumas legais. A gente espera que domingo (hoje) seja um dia abençoado”, declara.

Atacante Rossi segue como titular no time do Vasco, ao lado de Marrony, Bruno César e Tiago Reis | Foto: Gilson Borba/Estadão Conteúdo

O próprio lateral, no entanto, considera que seu ótimo retrospecto em jogos decisivos é fruto de uma preparação especial. Danilo afirma que tenta sempre se colocar na melhor condição possível antes das partidas, dentro e fora de campo. “Eu procuro estudar muito sobre futebol, apesar de não ter muito tempo. Dentro da partida, a gente toma muitas decisões. Só se mantendo positivo para que as coisas aconteçam. Tem muita coisa extracampo, torcida, televisão”, comenta.

O Vasco terá força máxima à sua disposição para enfrentar o Flamengo neste domingo e deve iniciar o clássico com: Fernando Miguel, Cáceres, Werley, Leandro Castan, Danilo Barcelos; Bruno Silva, Lucas Mineiro, Rossi, Bruno César, Marrony; Tiago Reis. A tendência é que Yago Pikachu siga como opção entre os suplentes.

Com reservas

O Flamengo nunca escondeu que a disputa da Copa Libertadores é a grande prioridade do elenco para esta temporada. Porém, algumas decisões tornam esta escolha muito evidente e chegam a irritar até mesmo parte da torcida. Um exemplo disso é a opção pela utilização de um time reserva na decisão da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, neste domingo.

O Flamengo, independentemente do resultado, já está assegurado nas semifinais do Estadual, quando enfrentará o Fluminense, se for campeão da Taça Rio, ou o Bangu, no caso de triunfo vascaíno. Porém, pela rivalidade com os cruzmaltinos, por se tratar de uma decisão e pela premiação em jogo, muitos acreditavam que os titulares deveriam ser usados. O problema é que na próxima quarta-feira (3) o Rubro-Negro medirá forças com o Peñarol, do Uruguai, pelo torneio continental.

Contra o Vasco, o Flamengo não terá nem mesmo o técnico titular. Abel Braga teve que ser internado para fazer um procedimento de ablação, corrigindo assim uma arritmia cardíaca. O comando do time na final ficará com os auxiliares Leomir e Fábio Moreno.

A equipe está definida e tem apenas uma dúvida no meio-de-campo. O volante Gustavo Cuéllar não participou da vitória sobre o Fluminense por 2 a 1 nas semifinais, por estar retornando de ter defendido a seleção colombiana em amistosos internacionais. Ele será consultado se seu aproveitamento diante do Vasco não vai interferir em sua presença contra o Peñarol. Se a comissão técnica optar por preservá-lo, o jovem Ronaldo segue entre os titulares.

Dessa maneira, o Flamengo vai a campo no domingo com a seguinte escalação: César; Rodinei, Rhodolfo, Thuler e Miguel Trauco; Gustavo Cuéllar (Ronaldo), Hugo Moura, De Arrascaeta, Vitinho e Lucas Silva; Fernando Uribe.

Este será o segundo encontro dos arquirrivais cariocas em 2019. Eles se enfrentaram em 9 de março passado. Na ocasião, empataram em 1 a 1. O uruguaio Giorgian De Arrascaeta marcou o seu, e Maxi López, de pênalti, igualou o marcador. Se alcançar uma vitória no fim de semana, o Vasco se garante na decisão do Campeonato Carioca, com Flamengo e Bangu fazendo a semifinal. Se der o Rubro-Negro, haverá duas semifinais. O Vasco jogaria contra o Bangu, e o Flamengo diante do Fluminense.

Leia mais:

Abel Braga tranquiliza torcedores do Flamengo: 'Estou bem'

Torneio mundial de 'aviãozinho de papel' chega a Manaus