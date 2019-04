Naça goleia Rio Negro, avança em segundo e rebaixa rival

Manaus - Na noite desta quinta-feira (4), o Atlético Rio Negro, comandado pelo técnico Ribamar, foi goleado por 5 a 0 no clássico Rio-Nal, no jogo que fechou a 7ª rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense 2019, a última da fase classificatória. Os gols da partida foram marcados por Ray (2), Romarinho (2) e Bernardo.

A goleada também foi importante para o Nacional. O Leão da Vila Municipal, treinado pelo experiente técnico Aderbal Lana, assegurou a segunda colocação no segundo turno, conquistando assim, a vantagem de jogar pelo empate e em casa a semifinal contra o Princesa do Solimões.

O outro confronto será do invicto Manaus FC contra a surpresa Iranduba. Nesta sexta-feira (5), a Federação Amazonense de Futebol (FAF) vai divulgar a data, os horários e os locais dos confrontos.

Campeão do primeiro turno, o Fast Clube vai aguardar o vencedor do segundo. Apesar de conquistar o título, o Rolo Compressor fez uma péssima campanha no returno e acabou na lanterna. O Gavião do Norte, por sua vez, jogará com vantagem em todos os mata-matas, caso avance em todos eles.

