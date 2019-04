Nacional e Princesa duelam por vaga na final do turno neste domingo

No primeiro turno deste ano, a confusão foi nas arquibancadas da Arena da Amazônia | Foto: Thiago Fernando





Manaus - No estádio Ismael Benigno, a Colina, neste domingo (7), Nacional e Princesa do Solimões se enfrentam em duelo válido pela semifinal do Segundo Turno do Campeonato Amazonense. Dono da melhor campanha na fase de classificação, o Leão da Vila Municipal entra em campo com a vantagem do empate na partida que é cercada de rivalidade.



Não é de hoje que a partida deste domingo é considerada um clássico estadual. O confronto é cercado de histórias - em sua maioria, de confusões dentro e fora de campo-.

Nacional e Princesa do Solimões já decidiram o Campeonato Amazonense, em 2014, quando a partida ficou marcada pela confusão nos minutos finais envolvendo jogadores e membros das comissões técnicas dentro do campo do Estádio do Sesi. Na ocasião, o atacante Leonardo ‘Índio Negro’, foi atingindo por um chute na cabeça pelo atacante Nando, que na época defendia as cores do Tubarão da Terra da Ciranda. A partir desde ocorrida, as partidas envolvendo as equipes são sempre consideradas perigosas.

No primeiro turno deste ano, a confusão foi nas arquibancadas da Arena da Amazônia.

Dentro de campo, o equilíbrio marcou as equipes, que somaram a mesma pontuação na tabela geral da competição, 25 pontos. O Nacional leva a vantagem no saldo de gols, sendo 14 contra 5 do Princesa.

