Botafogo leva virada do Juventude e está eliminado da Copa do Brasil

Caxias do Sul (RS) - Assim como aconteceu na decisão de 1999, o Juventude levou a melhor sobre o Botafogo nesta quinta-feira (11) e garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 1, de virada, no Alfredo Jaconi.



Após empate por 1 a 1 no Rio, quem vencesse na Serra Gaúcha garantiria a classificação. O Botafogo até saiu na frente com Cícero, mas a expulsão de Alex Santana ainda no primeiro tempo mudou tudo. Depois do intervalo, Marcelo Benevenuto, contra, e Dalberto, garantiram a virada do Juventude.

O adversário do time gaúcho na quarta fase vai ser conhecido em sorteio a ser realizado pela CBF nesta sexta-feira. Mas o Juventude já embolsou R$ 1,8 milhão com a classificação.

O bom público que compareceu ao Alfredo Jaconi viu um começo de partida bastante movimentada. Logo aos cinco minutos, a arbitragem anulou um gol legal de Cícero. Depois do susto, o Juventude partiu com tudo para cima e criou chances em sequência.

Braian Rodríguez desperdiçou oportunidade clara dentro da pequena área. Depois, Dalberto exigiu boa defesa de Gatito Fernández. O Juventude foi castigado aos 33 minutos. Cícero recebeu passe preciso de Jean, dominou no peito e bateu na saída do goleiro. Dessa vez, o gol valeu.

No final do primeiro tempo, Alex Santana recebeu dois cartões amarelos em menos de cinco minutos e deixou o Botafogo em desvantagem numérica. O Juventude ainda assustou em cabeceio de Dalberto, que passou raspando a trave.

Com um a mais, o Juventude partiu com tudo para cima do Botafogo no começo do segundo tempo e seguiu desperdiçando chances, sendo que Breno acertou o travessão em chute de fora da área.

Mas o time gaúcho contou com uma ajuda de Marcelo Benevenuto para empatar aos 15 minutos. Após cruzamento de John Lennon, o zagueiro botafoguense tentou tirar e mandou contra o próprio gol.

A pressão do Juventude continuou e, quando parecia que a decisão iria para os pênaltis, Dalberto aproveitou cruzamento de Brener para virar o jogo aos 44 minutos. Nos acréscimos, o volante Jean ainda foi expulso e o Botafogo o duelo terminou com dois jogadores a menos.

