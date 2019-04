Atleta de levantamento de peso quebra o braço durante competição

A competição estava sendo transmitida ao vivo | Autor: Divulgação

O Campeonato Europeu de Levantamento de Peso ficou marcado por uma cena chocante, protagonizada pela francesa Gaëlle Nayo-Ketchanke. A atleta, de 30 anos, fraturou o braço esquerdo enquanto tentava erguer a barra sobre a cabeça. As imagens são fortes e mostram o braço girando para trás.

As fortes imagens com o momento da fratura foram transmitidas ao vivo por uma televisão local. A emissora imediatamente mudou o plano da câmera para preservar a atleta, mostrando a apreensão das pessoas que estavam próximas. Porém, foi possível ouvir na transmissão os gritos angustiantes de Ketchanke enquanto esperava o atendimento.

Gaëlle foi atendida em um hospital de Batumi, na Geórgia | Foto: Divulgação

Gaëlle foi atendida em um hospital de Batumi, na Geórgia, onde a competição é disputada. Segundo os médicos, houve fratura em dois pontos do braço, além de deslocamento do cotovelo.

A lesão ocorreu quando Ketchanke, que compete na categoria até 76 kg, tentava igualar seu recorde pessoal. A atleta, hoje com 31 anos, ficou com a medalha de prata no Mundial da Romênia no ano passado e disputou a Olimpíada do Rio de Janeiro, chegando na oitava colocação.

