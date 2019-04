Jogo especial na Arena da Amazônia reunirá craques do futebol nacional

Manaus - A capital amazonense sediará um grande evento esportivo no final do mês de abril. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (12), na Arena da Amazônia, durante coletiva de imprensa com a presença de representantes do estado, o técnico do time feminino do Iranduba, Igor Cearense e dos dois ex-jogadores do Flamengo, Júnior Baiano e Marcelo Leite.

O “Duelo na Arena” reunirá jogadores de Manaus e os dois ex-jogadores do time carioca. O evento acontecerá no dia 30 de abril, às 18h, e os ingressos online começam a ser vendidos na próxima segunda-feira (15), pelo site Ingressos Vantagem.

Já os ingressos físicos poderão ser adquiridos a partir de quarta-feira (17), na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, ao lado da Arena da Amazônia. Um quilo de alimento não-perecível já garante a meia-entrada.

Para Júnior Baiano, Manaus é a capital brasileira do futebol feminino | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

O evento



Os times de Iranduba e São Francisco abrirão o evento. Depois, os Amigos de Iranduba se enfrentam com as Lendas do Flamengo. Os dois times contarão com antigos jogadores, em especial, o flamengo, que contará com a presença de Marinho e Rodrigo Mendes. “Gerações diferentes se unirão nesse jogo. Será bem interessante”, comenta Marcelo Leite.

Para Júnior Baiano, Manaus é a capital do futebol feminino e uma das mais reconhecidas do país. “O pessoal de Manaus ama o futebol. Sem a paixão pelo futebol ninguém estaria aqui”, fala.

Edição: Lucas Vítor Sena



Leia mais

Ginastas do Amazonas pedem ajuda para competição no Ceará

Pai de Neymar diz que filho seguirá no Paris Saint-Germain