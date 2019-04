TJD invalida final do returno do Amazonense e FAF suspende campeonato

Manaus - Na tarde desta sexta-feira, 12, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) voltou atrás em sua decisão de manter as finais do campeonato entre Manaus FC e Fast AM, sendo assim, acatando a decisão expedida pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM), que pedia a impugnação do jogo entre Nacional FC e Manaus FC, pelo returno do Campeonato Amazonense.

Na decisão, assinada pelo presidente Édson Rosas Júnior, ele aceita o pedido do Nacional, que entrou com pedido de impugnação após infrações terem sido cometidas ao longo da final, de acordo com o clube requerente.

Conforme o despacho, a aceitação da denúncia é baseada nos requisitos de admissibilidade nos termos contidos no art.84, §§ 1º e 2º do CBJD, que fala em modificação de resultado, além da anulação de partida, prova ou equivalente.

Dentre as acusações, estão relatados uso de sinalizadores pela torcida do Manaus, além da paralisação, por conta de uma invasão de campo, que teria prejudicado o Nacional. O documento é assinado pelos advogados Alexander Simonete Pereira e Luciene Cabral de Vasconcelos.

Entre as penas solicitadas pelo Leão, está a exclusão do Manaus, do Campeonato Amazonense ou suspensão por prazo de 6 meses por atitude antidesportiva. Além disso, também é solicitada a multa de R$ 10 mil e aplicação aos seus dirigentes de multa de R$ 20 mil, observando a gravidade de suas condutas.

Leia na íntegra a nota da Federação:

Atendendo determinação de INTIMAÇÃO do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas – TJD/AM, onde o mesmo intima a Federação Amazonense de Futebol a NÃO HOMOLOGAR o resultado da partida impugnada até a decisão Final desta Impugnação entre as EPDs MANAUS F. C. X NACIONAL F. C., válida pela final do Segundo Turno do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional Série A 2019. Diante do exposta por não se conhecer o Campeão do segundo turno, as partidas finais ficam suspensa até o julgamento final desta impugnação.







