Arena da Amazônia recebe projeto ‘Duelos na Arena’

Manaus- Com direito a jogo do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e duelo entre as pratas da casa e ícones do Flamengo, foi lançado oficialmente na tarde desta sexta-feira (12), em coletiva de imprensa realizada na Arena da Amazônia, o projeto “Duelos na Arena”, que busca estimular o torcedor amazonense a ir ao estádio e prestigiar os jogos de futebol feminino realizados em Manaus.

O primeiro dos “Duelos” será no dia (30), terça-feira, com partidas entre Iranduba da Amazônia e São Francisco-BA, válida pela Série A1 do Brasileirão Feminino, e as equipes Lendas do Flamengo contra Amigos do Iranduba.



A coletiva contou com a participação do supervisor de competições de Futebol Feminino da CBF, Romeu Castro; do secretário adjunto de Desporto, Edson Marques; do presidente do Iranduba da Amazônia, Amarildo Dutra, e do técnico da equipe, Igor Cearense; e dos ex-jogadores e ídolos do Clube de Regatas do Flamengo, Júnior Baiano e Marcelo Leite.

Romeu Castro falou da importância do futebol feminino. “Manaus já é conhecida com a capital brasileira do futebol feminino e isso não deve ser esquecido. Quando vemos a paixão do torcedor pelo esporte, temos a certeza de que vale a pena investir e incentivar projetos como este, que é um evento para celebrar a força do futebol desta terra. Mas para isso, precisamos que o Amazonas se uma e fortaleça ainda mais o apoio aos times femininos do Estado”, destacou o supervisor da CBF.



Para Edson Marques, a iniciativa do presidente do Iranduba foi excelente e não faltará apoio por parte da Sejel. “Queremos que Manaus seja conhecida não apenas por ser uma cidade hospitaleira, mas também por ser capaz de gerir grandes eventos. Hoje, as ações realizadas na Arena da Amazônia são bastante diversificadas, e o melhor de tudo isso é que não há prejuízo do gramado, que é a área mais utilizada por conta dos jogos. Podem contar com o apoio da Sejel e parabéns ao presidente Amarildo pela iniciativa”, afirmou.

Inovação

De acordo com Amarildo Dutra, é preciso fazer algo diferente para que o torcedor tenha vontade de ir até o estádio. “Durante os jogos da Libertadores de Futebol Feminino em 2018, percebi que era preciso fazer algo que pudesse atrair o torcedor para o estádio, e para isso precisava de algo inovador. Soube que astros do Flamengo pensavam em jogar aqui em Manaus, e decidimos unir forças. Não teremos apenas jogos de futebol; faremos mais, traremos também boa música. Após as partidas, teremos um show com o cantor Dudu Nobre”, explicou o presidente do Iranduba da Amazônia.

Ele completou ressaltando que “o futebol feminino não é diferente do masculino”. “Se os dirigentes não procurarem fazer algo diferente, ele não vai para a frente. Tenho certeza que essa união de esporte com boa música será bem apreciado pela torcida amazonense”.

Convocação

Para o ex-zagueiro do Flamengo e ídolo da equipe rubro-negra, Júnior Baiano, jogar em Manaus será um prazer enorme, e participar de um evento como esse será de grande valia.

“Fico feliz por ver o carinho com que todos nos tratam. Pela primeira vez estou participando de um evento como este e está sendo fantástico. A grande expectativa é o comparecimento da torcida. Não podemos esquecer que a rainha do futebol feminino é brasileira, e isso é mais um motivo para valorizarmos as mulheres que batem esse bolão e que nos orgulham a cada dia que passa, pois representam muito bem o nosso esporte. Quero convidar a torcida amazonense para que venha prestigiar não apenas o Flamengo, mas o Iranduba, o São Francisco e o evento como um todo, porque queremos que essa festa seja de todos nós”, finalizou.

Oportunidade

Técnico do Iranduba, Igor Cearense, que também irá participar do duelo contra a equipe “Lendas do Flamengo”, agradeceu pela oportunidade de jogar na Arena contra os ídolos do Flamengo. “Quero agradecer por poder representar o Amazonas nesta grande festa que está sendo preparada para o torcedor amazonense. Queremos que as pessoas que vierem ao estádio sintam-se prestigiadas e possam voltar sempre. Além disso, será uma grande confraternização com esses jogadores que fizeram a diferença em épocas, locais e equipes diferentes, mas que sempre tiveram o desejo de alavancar esse esporte apaixonante, que é o futebol”, afirmou.

O evento

No dia do evento, os portões serão abertos às 16h. Às 18h, Iranduba e São Francisco-BA se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro Feminino – Série A1. Em seguida, às 20h, é a vez dos Amigos do Iranduba enfrentarem as Lendas do Flamengo. Ao fim dos duelos, a partir das 22h, os torcedores terão atrações musicais com a banda Pagode dos Amigos e a atração nacional, o cantor Dudu Nobre, no podium da Arena da Amazônia.

Ingressos



Os ingressos serão vendidos a R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), para quem for assistir somente aos jogos; para quem for prestigiar as partidas e assistir aos shows, os valores serão de R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Os torcedores já podem adquirir as entradas pelo site www.ingressodevantagens.com.br . Já as vendas físicas terão início apenas na próxima quarta-feira (17/4), nas lojas Hiper Sport e na Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira).

Uma novidade para os interessados é que aqueles que não possuem o direito à meia entrada, por lei, poderão ter acesso ao benefício doando um quilo de alimento não perecível ao solicitar seu ingresso na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, apenas.

