Amazonense garante vaga para disputar Mundial Militar

Manaus - Com apenas 19 anos, o boxeador do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), Kalil Paiva, garantiu vaga para disputar o Campeonato Mundial Militar de Boxe, que acontecerá na China, no mês de setembro.

O atleta, que é 3º sargento da Marinha do Brasil, garantiu sua vaga ao participar da Seletiva de Luta Brasileira Militar, no período de 21 a 23 de março, no Rio de Janeiro, e vencer o ex-campeão brasileiro de boxe militar, Michel Borges, por nocaute.

Praticante de boxe desde os 12 anos de idade, o atleta iniciou seus treinamentos na Vila Olímpica de Manaus e já soma em sua trajetória inúmeras conquistas, dentre elas a de campeão brasileiro nas categorias Cadete e Meio Pesado.

Atualmente, Kalil faz parte da seleção brasileira de boxe e desembarca para a Polônia no dia 26 de abril, para disputar o Torneio Internacional de Boxe.

