Amazonas fatura o tricampeonato no Brasileiro Regional de Judô

Manaus- Com 21 medalhas de ouro, oito de prata e 11 de bronze, o Amazonas conquistou pela terceira vez o mais alto lugar do pódio neste fim de semana, ao faturar o título de campeão geral do Campeonato Brasileiro Região I de Judô.

A competição, que foi realizada em São Luís, no Maranhão, contou com a participação 429 atletas de seis Estados das regiões Norte e Nordeste.

Para o secretário de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), Caio André de Oliveira, orgulho é o sentimento que define essa conquista.

“Nossos judocas estão de parabéns, pois chegaram marcando território e mostraram a força da modalidade no Amazonas. Estamos orgulhosos e continuaremos apoiando esse esporte que tanto cresce e revela talentos”, afirmou.



Dos 278 inscritos no naipe masculino e 151 no feminino, 61 faziam parte da delegação amazonense. Juntamente com o Amazonas, participaram da competição Amapá, Maranhão, Pará, Piauí e Roraima.

Ao todo, o judô amazonense conseguiu arrastar 41 medalhas, sendo 23 no primeiro dia de competições, com as categorias Sub-15, Sub-21 e Sênior, e 17 no segundo dia, com o Sub-13 e Sub-18.



Com esses números, a equipe baré conquistou o tricampeonato regional repetindo os feitos de 2017 e 2018. Dentre os campeões, estavam atletas do Centro de Treinamento e Alto Rendimento do Amazonas (Ctara).

Para o técnico de judô do Ctara, Gláucio Mendonça, o resultado é fruto de muito trabalho e dedicação dos atletas, pais e professores da modalidade.



“Nossos judocas estão de parabéns porque foram firmes e lutaram bravamente para conquistar este resultado. Agradeço aos técnicos e pais, que colaboraram com o sucesso da nossa equipe, e também aos clubes de judô do Amazonas, que enviaram seus atletas para representar nosso Estado e colocar o Amazonas no lugar que ele merece. Essa conquista é de todos nós”, comemorou.



Dobradinhas

Com direito a dobradinhas douradas nas categorias Sênior e Sub-21 Médio, os atletas Marcelo Campbell, da Fort Judô Clube, e Greyce Kelly Silva, da Associação La Sallista, mostraram sua garra e determinação, e faturaram o primeiro lugar em ambas as categorias.

Atleta da Seleção Brasileira Sub-21 e segundo lugar no ranking nacional, Marcelo Campbell teve uma preparação bastante significativa e intensa. O judoca amazonense participou da Copa São Paulo e, em seguida, viajou para um treinamento na Alemanha. Ao retornar, foi convocado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para treinar com a Seleção Brasileira Principal da modalidade.



No Regional, colocou o aprendizado à prova e faturou mais dois ouros para o histórico. “Ao todo fiz seis lutas, sendo três no Sub-21 e três no Sênior, e todas foram vencidas por ippon, que é a pontuação máxima durante uma luta de judô. Apesar de alguns erros durante os combates, e que logo serão corrigidos, pude trazer dois bons resultados e contribuir com a equipe para a pontuação final. Agora é hora de continuar a preparação para os novos desafios”, afirmou.



Bicampeonato

Repetindo o feito do último Regional, o atleta Osmar Júnior, da Associação Esportiva de Artes Marciais Amazônia (Aeamam), conquistou mais um ouro na categoria Sênior Pesado, garantindo o bicampeonato na competição. Para ser campeão, ele ganhou três lutas. Aos 25 anos, ele falou sobre a preparação para as lutas.

“Durante o meu treinamento, intensifiquei a parte física, para que meu condicionamento ficasse melhor. Na parte técnica, participei dos treinos que ocorrem aos sábados, na Vila Olímpica, com os atletas do Ctara e do Master. Fiquei muito feliz com esta vitória, pois todo esforço valeu à pena. O melhor de tudo é que pude trazer novamente a medalha de ouro para o meu Estado e pude honrar os ensinamentos da minha sensei Denise Oliveira. O ano está só começando, então vou me esforçar para continuar trazendo bons resultados”, destacou.

*Com informações da assessoria



