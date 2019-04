Inscrições para a Corrida Azul são prorrogadas em Manaus

A corrida é aberta para todos os públicos. | Foto: Cleomir Santos/Semcom

Manaus - As inscrições da 6ª edição da Corrida Azul foram prorrogadas até o dia 8 de julho. Os interessados podem se inscrever no site ticketagora.com. O valor é de R$ 70 para os adultos. Crianças também podem participar e pagam R$ 50. O evento é organizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), da Prefeitura Municipal de Manaus.



A data da prova também foi alterada. Agora será no dia 8 de julho na Ponta Negra, Zona Oeste. A concentração iniciará às 15h. Neste ano, a corrida tem a temática de “Abrace uma pessoa com deficiência" com objetivo de incluir a pessoa com deficiência (PCD) por meio de atividades esportivas, de forma espontânea, a um estilo de via saudável e participativo. E, é claro, o evento acaba incentivando o público em geral a contribuir com atendimentos que são realizados nas dependências da Apae.

“Nós estamos fazendo essa corrida para arrecadar fundos para Apae Manaus. Ela precisa de muito apoio e verba para pagar funcionários, comida e insumos. Para que a Apae funcione da melhor maneira possível”, fala Shirley Amaral, coordenadora dos projetos Jaavas e Mães Especiais.

Programas

Os dois projetos são feitos em parceria com a Semed. O projeto Mães Especiais é exclusivamente voltado para as mães das PcDs e conta com 73 participantes. Já os Jogos Adaptados André Vidal de Araújo (JAAVAS) fazem parte de um programa de atividades motoras e 60 pessoas praticam as atividades.

Ela ressalta que participar de uma corrida como essa, acaba ajudando também essas crianças. Todo o dinheiro da inscrição será utilizado nas compras de materiais para as demandas da associação.

“Todo ano há um apelo diferenciado para beneficiar a pessoa com deficiência e incluí-la de forma educativa. Os projetos contribuem para a reintegração na sociedade dos atendidos e favorece o ‘aceite’, a felicidade individual, garantindo ao mesmo tempo sua liberdade, sua autonomia e participação”, disse Shirley Amaral.

Circuito

A corrida terá um percurso de 5 km para os adultos, com largada no anfiteatro da Ponta Negra. O circuito das crianças será diferenciado e ocorrerá de forma paralela.

Os participantes receberão um kit personalizado com mochila, camisa e medalha. Os três primeiros participantes a cruzarem a linha de chegada ganharão troféus personalizados.

O que é a Apae?

A Apae trabalha com acompanhamento neurofuncional, fonoaudiólogo, fisioterapêutico, além da alimentação oferecida para os atendidos pela associação. Ela surgiu da iniciativa de um grupo de pais com filhos especiais que necessitavam de um local que prestasse assistência a eles na área de educação especial.

A principal missão da Apae é atender as pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, pela promoção e articulação de ações educativas para a inclusão social, com ênfase nos direitos nas áreas de educação, saúde e assistência social.

Leia Mais

Cursinho abre vagas gratuitas para pessoas com Síndrome de Down

Corrida Azul reúne mais de 800 participantes em Manaus