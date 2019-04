Destaque do karatê amazonense representa Brasil em Sul-Americano

Carlos Eduardo é, atualmente, o faixa preta mais novo do país | Foto: Hugo Fernando/Semjel

Manaus -O lutador de karatê Carlos Eduardo Faria, de apenas 13 anos, será o representante amazonense no Campeonato Sul-Americano de Karatê, com o apoio da Prefeitura de Manaus. O atleta embarca com a seleção brasileira da modalidade para Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, onde enfrentará os melhores atletas do continente no período de 22 a 28 de abril.



Destaque não só no Amazonas, mas no Brasil, ‘Dudu’ já conquistou inúmeros títulos mesmo com pouca idade. É, atualmente, o faixa preta mais novo do país, assim como é o primeiro em sua categoria, a sub-14 abaixo de 45 kg.

É muito gratificante representar o Brasil em um evento internacional que é o Sul-Americano. Eu tenho me preparado bastante com o meu sensei e a minha técnica para esse campeonato. Agradeço aos meus patrocinadores GBR Componentes, Aslan Idiomas e a Prefeitura de Manaus pelo apoio”, contou.

Filho de militar, ‘Dudu’ iniciou no esporte para ganhar disciplina e desde então vem ganhando espaço no esporte e conquistando títulos relevantes, como o bicampeonato no Arnold Classic, bicampeonato brasileiro de katá, bicampeonato brasileiro de kumitê e o hexacampeonato amazonense de karatê.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos, destaca o futuro promissor que o atleta tem pela frente. “É gratificante para nós, enquanto Prefeitura de Manaus, apoiar atletas tão promissores quanto Carlos Eduardo. O prefeito Arthur Virgílio Neto é entusiasta do esporte, ele o enxerga como transformador de vidas e nos orienta a dar total atenção e incentivo aos atletas do Estado”, ressaltou.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Futebol, disciplina e educação salvam crianças na zona norte de Manaus

Inscrições para a Corrida Azul são prorrogadas em Manaus