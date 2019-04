Sucesso na Europa, promessa do MMA amazonense precisa de patrocínio

Entrada de Lucas no WeLoveMMA, ao som de Rihanna, igualmente a José Aldo | Autor: Divulgação

Manaus - Invicto há quatro lutas e a caminho da quinta, o lutador amazonense Lucas Batista dos Santos de apenas 22 anos, busca ajuda para continuar se mantendo na Europa e representando o Amazonas e o Brasil.

Na Holanda desde o início do ano, o atleta já venceu a primeira luta do evento WeLoveMMA, no dia 23 de março e chamado para a próxima, que acontece no dia 18 de maio.



Na primeira luta no octógono do WeLoveMMA tocou a música Run This Town de Rihanna, mas não era José Aldo que estava entrando, mas Lucas Batista. O novo rei dos pesos-penas pretende marcar seu nome entre os melhores lutadores de MMA do mundo. O sonho do atleta é chegar ao UFC e tem trabalhado duro para alcançar ao objetivo, porém sem a ajuda das autoridades ou empresários.

Lucas, que é natural de Tefé no Amazonas, já treinava jiu-jitsu em Manaus, quando por meio de um amigo de treino ouviu falar sobre o WeLoveMMA. Os organizadores haviam gostando de ver as lutas do amazonense, mas na época, o atleta ainda trabalhava no Shopping Via Norte na empresa Waku Sese, como operador de caixa.

Já treinando jiu-jitsu, Lucas ficou sabendo que iria ter um evento de MMA amador no Shopping Via Norte. “Foi quando pensei, 'gosto muito de lutar quero participar desse evento', sendo que não tinha experiência nenhuma de MMA. Quando fui, lutei no peso de 93 kg. Fiz duas lutas com caras do dobro do meu tamanho e acabei ganhando o GP amador com duas lutas e duas vitórias graças ao meu jiu-jitsu”, relata o atleta.

Em busca do sonho

De malas prontas, o lutador rumou para a Europa, e não só aceitou o convite do WeLoveMMA como venceu a primeira luta ocorrida no dia 23 março, na Alemanha. A luta aconteceu em uma categoria totalmente acima de Lucas Batista, que agora é 70kg. Ele precisou enfrentar adversário de 77 kg, por conta da pesagem ter sido realizada no mesmo dia da luta

Lucas Batista vence primeira luta na Alemanha por finalização | Autor: Divulgação

Atualmente o atleta está dividido entre a Holanda e a Alemanha. A rotina se distribui em três treinos por dia. O primeiro das 7h às 11h com treino de wrestling. O Segundo treino acontece das 18h as 21h, com jiu-jitsu e Thai boxer e por último treino com a musculação. "Sempre busco dar show no octógono, mostrar ao público o que eles gostam de ver. O WeLoveMMA, além de ser o melhor da Alemanha, dá uma visibilidade para os maiores eventos do mundo. Sempre há muitos olheiras do UFC no evento, então sempre busco fazer o melhor. A caminhada é longa, mas meu foco está nisso, longe de tudo e de todas as pessoas que amo. É um sacrifício diário que faço pelos meus sonhos", contou.

O atleta conseguiu pagar a passagem para a Europa com rifas que fez ainda em Manaus e apoio de alguns patrocinadores com dinheiro para alimentação e transporte. A necessidade na Europa é grande. Lucas tem usado o dinheiro que ganhou na última luta para custear alimentação e transporte na Holanda.

Lucas nunca perdeu na curta carreira | Foto: Divulgação

Busca por apoio

“Tudo está saindo do meu bolso. Estou lutando fora do país, representando o Brasil na Europa dentro do maior evento da Alemanha; já fiz minha primeira luta e ganhei por finalização, mas preciso de ajuda para me manter aqui", disse.

Ele aproveitou para agradecer a pessoas que já o ajudaram, como Thiago Monte Negro e a sua equipe de jiu-jitsu, além deAlessandro Lima e equipe de muay thai Cosme Júnior, que ajudaram com dinheiro para a viagem até a Holanda. “Praticamente só vim com a bagagem e o sonho dentro dela, tudo que estou passando é pelo meu sonho, e pode ter certeza que vou conseguir chegar onde eu quero”, cravou.

Na Holanda, Lucas tem contado com a ajuda do treinador e proprietário da academia Lumpinigym, Stephan Giebels. “Ele me ajudou com a metade da passagem para eu chegar aqui na Holanda e ajuda também no treinamento de thai boxer na academia”, contou.

"Quero chegar onde todos os lutadores pensam em chegar, no UFC. Sacrifico-me com a distância da minha família, alimentação regrada, treinos ao extremo. E todo sacrifício tem sua recompensa, e quero lutar com os melhores, quero ser o melhor. É gratificante lutar todos os dias pelos sonhos, até o limite”, finalizou.

Para entrar em contato com Lucas Batista basta ligar ou enviar uma mensagem para o número (92) 99180-1428.

Lucas Batista Santos em sessão de fotos na Alemanha | Foto: Divulgação

