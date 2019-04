Manaus recebe a 39ª corrida da Infantaria

Manaus - A já tradicional 39ª corrida da Infantaria em Manaus está programada para o próximo 19 de maio e as inscrições para o evento podem ser realizadas no site Ticket Agora, pelo link site https://ticketagora.com.br/e/39-corrida-da-infantaria-7577.

A largada do evento está marcada para as 07h para 5KM e 11KM, na área interna do 1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel – 1° BIS Amv na cidade de Manaus/AM situado na Av. São Jorge, 650 – São Jorge, sob qualquer condição climática, obedecendo a seguinte sequência: 06h:58m larga os cadeirantes e 07h:00m larga o público geral. O evento desportivo visa aproximar a população e a instituição com atividades de lazer e saúde.

Já a Corridinha Kids, em sua 4ª edição, ocorre às 16h, no dia 18 de Maio, também na área interna do 1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel – 1° BIS Amv na cidade de Manaus/AM situado na Av. São Jorge, 650 – São Jorge.

No site de inscrição https://ticketagora.com.br/e/39-corrida-da-infantaria-7577,

o corredor terá quatro opções de kits, básico, tradicional, VIP e Kids.

KIT SIMPLES

Contém número de peito, chip, sacola plástica personalizada com brindes dos patrocinadores (se houver) e medalha para quem concluir a prova. O valor oficial da inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) e será disponibilizado com desconto para aqueles que se inscreverem antecipadamente e custará R$ 40,00 (quarenta reais) até 22 de março de 2019 ou 300 vagas, R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a partir de 23 de março até 26 de abril de 2019 ou mais 300 vagas e R$ 50,00 (cinquenta reais) a partir de 27 de abril de 2019 até o fim das inscrições.

KIT TRADICIONAL

Contém camisa tradicional fabricada pela Mantle no tecido Fastrun, número de peito, chip, sacola plástica personalizada com brindes dos patrocinadores (se houver) e medalha para quem concluir a prova. O valor oficial da inscrição é de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e será disponibilizado com desconto para aqueles que se inscreverem antecipadamente e custará R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) até 22 de março de 2019 ou 500 vagas, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a partir de 23 de março até 26 de abril de 2019 ou mais 500 vagas e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) a partir de 27 de abril de 2019 até o fim das inscrições.

KIT VIP

Contém camisa manga curta fabricada pela Mantle no tecido Mescla Techrun, clip bottom para número de peito, brinde do evento, número de peito, chip, brindes dos patrocinadores (se houver) e medalha para quem concluir a prova. O valor oficial da inscrição é de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e será disponibilizado com desconto para aqueles que se inscreverem antecipadamente e custará R$ 80,00 (oitenta reais) até 22 de março de 2019 ou 100 vagas, R$ 100,00 (cem reais) a partir de 23 de março até 26 de abril de 2019 ou mais 100 vagas e R$ 120,00 (cento e vinte reais) a partir de 27 de abril de 2019 até o fim das inscrições.

Corrida Kids

Corrida Kids terá o valor único de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o kit contém: camisa tradicional, número de peito, sacola plástica personalizada com brindes dos patrocinadores (se houver) e medalha para quem concluir a prova.

