Treino do Rio Negro Challenge acontece neste domingo na Ponta Negra

Manaus - Neste domingo (21), antes de abrir os ovos da páscoa e, talvez, adquirir algumas calorias a mais, os inscritos no Rio Negro Challenge terão pela frente uma missão árdua: o treino aberto na Ponta Negra, às 7h30. O teste de força tem uma boa causa. Isso porque, a maior competição de águas abertas da região Norte acontece daqui um mês e ninguém quer ficar para trás nas provas da Maratona Aquática e Travessia Praia do Tupé.

“A partir desta sexta-feira, dia 19 de abril, entramos em contagem regressiva para o Rio Negro Challenge, que acontece dia 19 de maio. Por isso, iremos realizar este treino importantíssimo para quem vai participar do desafio. O treino sendo no próprio local da prova, facilita para que o atleta possa se testar, tirar dúvidas, aprender, atentar para os principais obstáculos e se preparar realmente para o grande dia, principalmente aqueles que nunca participaram do Rio Negro Challenge”, destacou o organizador do evento, Pierre Gadelha.

Um dos confirmados para o treino deste domingo é Arce Junior, que já participou outras vezes do evento, incluindo a Maratona Aquática de 1,5km. O gestor de projetos, aliás, adora desafios e esportes em geral. Na sua lista, além da natação, cabe o jiu-jítsu, futevôlei e corridas. “Vou para o treino domingo. Sempre!”, disse o atleta, que leve a sério a preparação, e até já dividiu um treino com Luiz Lima, nadador olímpico e pan-americano, especialista em águas abertas. “O dia que fiz um treino no mar de Copacabana. Ele é um cara sensacional”, relatou Arce.

A nadadora Camila Brand é outra que assegurou que vai dar braçadas mais fortes no domingo. Sendo também triatleta, ela está sempre presente nos principais eventos esportivos do País. Após o treino para o Rio Negro Challenge, por exemplo, participa na próxima semana do IronMan 70.3 em Florianópolis. “Eu gosto. Não vivo sem. E já estava com saudades de nadar nesse riozão. Ano passado fiz os 1.500km da Maratona Aquática e esse ano quero fazer os 2km. Domingo tem treino e eu vou com certeza, não irei perder”, afirmou.

Prova

O treino deste domingo equivale para a Maratona Aquática, prova que compõe o Rio Negro Challenge e acontece na praia da Ponta Negra. Pela Maratona, no dia 19 de maio, a partir das 7h, os atletas disputarão individualmente os trajetos de 2km, 4km ou 6km. Todas as provas são diferentes das demais edições.

As inscrições para todas as provas do Rio Negro Challenge podem ser feitas pelo site http://www.rionegrochallenge.com.br ou https://swimchannel.net/evento/rio-negro-challenge-2019/ até o dia 13 de maio.

