Campeonato Carioca: Flamengo com uma mão na taça

Rio de Janeiro– Com uma mão na taça, o Flamengo encara o Vasco neste domingo (21), às 15h (de Manaus), no Maracanã, em busca de superar o rival em mais uma decisão do Campeonato Carioca. No primeiro confronto entre as duas equipes, o time rubro-negro levou a melhor, venceu por 2 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença que garante seu 35º título estadual.

Apesar da confortável vantagem, o atacante Gabriel Barbosa não se ilude. Por isso, o camisa 9 rubro-negro prega que o time da Gávea pressione o rival no jogo deste domingo para garantir, sem sustos, o troféu em disputa. “É outro jogo, temos que entrar focados. Eles têm grande equipe, podem fazer grande jogo. Temos que tentar apertar eles, manter nosso ritmo de jogo, pressionar, tentar fazer gols. Em algum momento, se for pensar na vantagem, tem que ser nos últimos minutos”, diz o jogador.

Em seu primeiro ano na Gávea, o atacante faz questão de ressaltar que para a equipe alcançar a conquista ainda é preciso fazer muita coisa. “Título é título, tem que comemorar e valorizar. Lutamos muito para chegar nessa final. Acho que vai ser muito bem comemorado se acontecer. Mas tem muita coisa para acontecer e respeitamos muito a equipe do Vasco”, destaca.

Com sete gols no Estadual, Gabriel briga pela artilharia com Bruno Henrique, companheiro de ataque no Flamengo e autor dos dois gols que garantiu a vitória rubro-negra na primeira partida da final. “Feliz pelo Bruno, pelos gols que ele fez no último jogo, não é algo que procuro e penso. Quero ser campeão. Já fui artilheiro de grandes campeonatos pelo Brasil. Pode ser meu primeiro título. Isso que me deixa ansioso, feliz”, minimiza.

Ao contrário do rival deste domingo, que teve jogo contra o Santos pela Copa do Brasil na última quarta-feira (17), o Flamengo contou com a semana de descanso e de preparação para o jogo do Maracanã. “A gente ganhou alguns dias, isso interfere, foi bom para a gente. Estamos trabalhando forte com Abel (Braga, técnico), descansando alguns jogadores. Tudo influi para chegar confiante no jogo. Tem essa vantagem, mas chega na hora do jogo não tem nada disso”, pontua.

Sem problemas para escalar a equipe, o técnico Abel Braga deve mandar a campo o Flamengo com Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio, Renê; Cuellar, Willian Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabriel Barbosa.

Tudo ou nada

Com a situação complicada após a derrota por 2 a 0 no primeiro jogo, o Vasco pode enfrentar o Flamengo neste domingo, na partida que decidirá o campeão carioca, com três desfalques importantes. Fernando Miguel, Leandro Castan e Rossi ainda são dúvidas para o jogo decisivo. Quem aparece mais próximo de estar à disposição é o atacante.

Se Fernando Miguel e Leandro Castán seguirem vetados, o técnico Alberto Valentim manterá Gabriel Félix e Ricardo. O goleiro participou do jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil quando o Vasco foi derrotado pelo Santos, por 2 a 0.

O arqueiro enfrentou alguns problemas físicos pela longa inatividade, uma vez que teve poucas chances de entrar em campo para defender sua equipe na atual temporada, já que Fernando Miguel é titular absoluto. Para a vaga de Leandro Castán, Ricardo que participou dos últimos jogos deve seguir ao lado de Werley, formando a dupla de zaga.

Desta forma, o Vasco deve ir a campo com Gabriel Félix; Cáceres, Werley, Ricardo Graça, Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul, Bruno César; Marrony, Pikachu e Maxi López.

