Torcida do Flamengo ganha música inédita gravada em Manaus

A música foi lançada neste domingo (21) | Autor: Tiago Mil Graus

Manaus - Com o tema ‘Eu Sou Flamengo’, o compositor e funkeiro Tiago Mil Graus, lançou neste domingo (21), uma música inédita para a torcida do Flamengo. A composição que está levando a torcida ao delírio, foi gravada em Manaus e ganhou duas versões, em ritmo de Samba e Funk.

Na versão de Samba, a música ganhou, além da voz do cantor Tiago Mil Graus, as vozes dos cantores Arlindo Jr, Prince do Boi, Klinger Araújo, Vanessa Alfaia e Wilsinho de Cima.

A parceria com Arlindo Jr. e o funkeiro Tiago Mil Graus já rendeu o clipe ‘O Sonho Ainda Não Acabou’, que faz uma homenagem para todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade na vida.

A música gravada com o levantador de toadas Arlindo Jr. foi lançada no dia 17 de março, durante o 30º aniversário do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Nas gravações do clipe, o cantor Arlindo Jr. se emocionou e disse que a letra da música tinha muito haver com que ele está passando.

Arlindo Jr. vem lutando contra o câncer desde novembro de 2016. O levantador de toadas vem fazendo um tratamento na cidade de São Paulo (SP).

A música foi lançada pelo compositor e funkeiro Tiago Mil Graus | Foto: Divulgação

Funk

No ritmo de funk, o cantor Tiago Mil Graus cantou para ‘Nação Rubro-Negra’ a música ‘Eu Sou Flamengo’, que traz toda a garra da maior torcida do mundo. A composição da música levanta a torcida flamenguista e mostra o amor para o time do Flamengo.

“A música representa o sentimento de todos os torcedores, de um time que tem a maior torcida do mundo. Trabalhamos exaustivamente para que a música fosse lançada nesse grande dia de vitória do time”, disse o cantor.

Tiago Mil Graus contou que os fãs podem esperar novidades ainda para esse primeiro semestre do ano. “Estamos trabalhando em um clipe que vamos lançar cheio de novidades e que deve levar o público ao delírio”, disse o cantor.

No ritmo de Samba e Funk o cantor Tiago Mil Graus cantou para a Nação Rubro-Negra.

Jogo

O Flamengo se consagrou campeão do Campeonato Carioca por 2 a 0 contra o Vasco, no Maracanã, neste domingo (21). O time levou um show de passes e dribles que levou a torcida à loucura.

Faça download da música

Leia mais:

Flamengo volta bater o Vasco e conquista o título carioca 2019

Campeonato Carioca: Flamengo com uma mão na taça