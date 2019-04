Tite vibra com retorno de Neymar no PSG: 'Tempo de recuperação melhor'

O técnico Tite demonstrou otimismo em relação às condições de Neymar para a Copa América, que acontecerá no País entre junho e julho. O jogador, que ficou quase três meses afastado dos gramados devido a uma lesão no pé direito, voltou a campo no último domingo pelo Paris Saint-Germain e teve boa movimentação.

"Ele já voltou ontem (domingo). Vamos torcer pela evolução dele. É um processo de evolução normal", disse Tite nesta segunda-feira, após participar de seminário na Semana de Evolução do Futebol, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O treinador ressaltou que, apesar de o tempo de recuperação e a própria lesão terem sido semelhantes à do ano passado, poucos meses antes da Copa do Mundo da Rússia, Neymar agora tem mais tempo para recuperar todo seu potencial até o início da competição.

"Eu comparo com o jogo contra a Croácia (amistoso pré-Copa, na Inglaterra, quando Neymar voltou marcando gol). A diferença agora é que há um tempo maior. Consequentemente, há um tempo de recuperação melhor para estar em um nível melhor técnico também" comentou Tite.

No domingo, Neymar entrou em campo no intervalo e jogou pouco mais de 45 minutos contra o Monaco, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, no jogo que definiu o título antecipado da equipe no Campeonato Francês.

