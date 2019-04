Vasco x Corinthians será disputado na Arena da Amazônia

Manaus - Agora é oficial: o duelo entre Vasco e Corinthians, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no dia 4 de maio. Quem confirmou a informação foi o secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Caio André Oliveira.



“Assinaram o contrato há poucos minutos, o jogo está confirmado, será realizado aqui”, disse o titular da Sejel na tarde de ontem (23), em evento realizado na sala de reuniões da Secretaria, na Arena.

Apesar de confirmar a informação, Caio André não soube dar maiores detalhes sobre o confronto, como, por exemplo, horário da partida e valores dos ingressos, o que, segundo ele, será definindo pelo organizador da partida. O jogo terá como mandante o time carioca.

Esta será a sexta partida do Cruz-Maltino na Arena da Amazônia. A última vez que a equipe atuou no estádio foi no dia 8 de outubro de 2016. Na ocasião, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco bateu o Londrina por 1 a 0.

Já o Corinthians atuará na Arena pela terceira vez. Na última oportunidade do time do Parque São Jorge em Manaus, a equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Botafogo, no dia 11 de outubro de 2014, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

