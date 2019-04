Fast e Manaus disputam o primeiro jogo da final do amazonense

Nesta quarta-feira (24), às 20h, no estádio Ismael Benigno (Colina), Fast Clube e Manaus FC fazem o primeiro jogo da final do Barezão. | Foto: Divulgação

Manaus -Após imbróglio jurídico e paralisação por mais de 10 dias, a bola voltará a rolar no Campeonato Amazonense 2019. Nesta quarta-feira (24), às 20h, no estádio Ismael Benigno (Colina), Fast Clube e Manaus FC fazem o primeiro jogo da final do Barezão.



Campeão do primeiro turno, o Rolo Compressor (Fast) busca retomar o caminho das vitórias e voltar a conquistar o título estadual após três anos.

Em boa fase, o Gavião do Norte (Manaus FC) vai a campo com o objetivo de faturar o tricampeonato e defender sua invencibilidade de 11 partidas na competição.

Ingressos para a partida podem ser adquiridos a partir das 16h, na Colina, no valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Antes da final do Amazonense, porém, o Iranduba entra em campo, às 18h, para encarar o Kindermann-SC, em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. (AT)

