Inscrições para jogos do Sesi do AM terminam dia 24

Manaus - Trabalhadores da indústria podem se inscrever até nesta quarta-feira, 24, nas competições esportivas da 19ª edição dos Jogos SESI Amazonas. As disputas, que acontecerão entre os meses de maio e novembro, nas arenas do SESI Clube do Trabalhador, já reúne mais de 5 mil trabalhadores atletas do Polo Industrial de Manaus (PIM), envolvendo 107 empresas inscritas até o momento.

As equipes nos naipes feminino e masculino competem nas modalidades futebol de campo, futsal, futebol sete (máster e principal), vôlei de praia e vôlei de quadra. Como forma de promover a saúde do trabalhador por meio do esporte, os Jogos, segundo o gerente de Promoção à Saúde do SESI, Antonio Alberto Soares Júnior, trabalham os valores do esporte, integrando as empresas e proporcionando melhoria da convivência dentro e fora do ambiente de trabalho.



“É interessante observar o crescimento da adoção de um estilo de vida mais saudável pelos trabalhadores da indústria, por meio das práticas esportivas. Este ano, por exemplo, batemos a meta de inscrições das empresas, até o momento, e isso mostra que cada vez mais as indústrias junto aos seus colaboradores percebem a importância de participar dessa competição, que promove também um momento de confraternização entre trabalhadores e seus familiares”, disse Júnior, agradecendo a participação das empresas.



Já estão inscritas na 19ª edição dos Jogos SESI, empresas veteranas, como Moto Honda da Amazônia, e outras mais recentes no campeonato, como a Inventus Power e Nissin Brake do Brasil. Estão confirmadas as grandes campeãs da edição 2018, a Yamaha Motor da Amazônia e Salcomp, respectivamente, nos naipes masculino e feminino, além da Panasonic do Brasil Ltda e Keihin Tecnologia do Brasil, dentre outras empresas de todos os portes do PIM.



Cada atleta poderá participar de até três modalidades e para se inscrever, basta comparecer um representante da equipe levando os dados da empresa na sede do SESI Clube, localizada na Alameda Cosme Ferreira, 7399, São José I, com atendimento das 8h às 19h.



Como primeira atividade da 19ª edição, os organizadores promovem nesta sexta-feira, 26, às 19h, o Congresso Técnico da competição, no Salão Nobre do SESI Clube. Na ocasião, será feito o sorteio das chaves para dar início às competições.





