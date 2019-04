Equipe feminina de Jiu-Jitsu do AM vai em busca do ouro em campeonato

Manaus - A maior equipe feminina de jiu-jitsu do Amazonas, equipe GFTEAM Norte Fight, embarca nesta quinta-feira (25), rumo a São Paulo, para lutar no Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizado entre os dias 27 de abril a 5 de maio.

Um total de 15 mulheres e quatro homens participarão do campeonato brasileiro que acontece todos os anos no Centro da cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo. O campeonato é chancelado pela Confederação Brasileira de Jiu-jítsu (CBJJ), e é considerado um dos eventos mais importantes do Jiu-jítsu brasileiro. Nomes como irmãos Mendes, irmãos Myao, Rodolfo Vieira, Buchecha, Nicolas Meregalli estarão no local disputando uma vaga entre os campeões.

A equipe GFTeam, que participará do evento no interior de São Paulo, está em Manaus há três anos e após alguns meses de trabalho, o professor faixa preta Robert Castro, de 42 anos, decidiu difundir os trabalhos abrindo uma nova filial, também na zona Norte.

Com a iniciativa de Castro e da esposa Waleska Castro, foi criada a equipe Norte Fight, no conjunto Nova Cidade, bairro Cidade Nova, que vem acumulando títulos como a Copa Osvaldo Alves, Copa Arthur Neto, Campeonato Amazonense, dentre outros.

Equipes de mulheres

Com o objetivo de formar uma equipe feminina de peso, Waleska Castro coordena a equipe de mulheres que hoje se transformou na maior equipe feminina do Amazonas, com quase 50 atletas de idades entre 6 a 61 anos.

A atleta Solange da Silva Nunes, de 61 anos, está feliz por praticar o esporte e com os resultados obtidos."Antes eu me sentia depressiva e doente. Vivia deitada, sem vontade para nada. Procurei praticar algum esporte e conheci o jiu-jítsu. A partir dai tive uma mudança de vida, não fico doente. Este esporte é maravilhoso. Apesar da minha idade, sinto-me jovem. Gosto de aprender e já sei me defender de algumas situações", afirma.

A atleta Suzana Leal da Silva, de 6 anos, invicta no ano passado, melhor do ano 2018, campeã da copa Osvaldo Alves, Campeã da Copa Arthur Neto e Copa Cidade de Manaus, é uma das promessas da modalidade e vai buscar o ouro no campeonato brasileiro.

As adolescentes Ana Queiroz, de 13 anos, e Polyana Souza, de 17 anos, que também irão defender a academia no Campeonato Brasileiro, são recém chegadas na academia e trazem em seus currículos um cartel invejável. Ficaram invictas por vários anos pela Federação Amazonense de Jiu-jítsu do Amazonas (FJJAM), Federação Amazonense de Jiu-jítsu Esportivo (FAJJE) e Federação Amazonense de Submission, Luta Livre Esportiva (FASUB), e juntas também foram campeãs no último Campeonato Amazonense.

Equipe GFTeam Norte Fight

A equipe GFTeam Norte Fight funciona na avenida Margarita, 49, Cidade Nova, próximo ao DB Nova Cidade, de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 23h, e atende alunos a partir de quatro anos de idade.

*Com informações da assessoria.

