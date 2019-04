Amazonense realiza teste no Santos com apoio da Prefeitura de Manaus

Manaus - O amazonense Murilo Amorim, 12, está prestes a dar os primeiros passos para se tornar jogador de futebol profissional. Para alcançar o sonho, ele contará com o apoio da Prefeitura de Manaus no teste que realizará, no período de 13 a 17/5, no time que consagrou o rei do futebol, Pelé, o Santos Futebol Clube, em Santos, São Paulo.

Atualmente, Murilo joga como centroavante na escolinha do Santos em Manaus, mas sua primeira posição foi como lateral esquerdo no São Raimundo. O time não marcava gols, até que o técnico da equipe resolveu testar o garoto no ataque e os gols começaram a sair, desde então ele atua como atacante.

O amazonense foi aprovado por “olheiro” do Santos durante a Copa Rei Pelé realizada no Clube da Caixa, em Manaus. Agora ele se prepara para o teste no clube paulista. “Eu estou muito orgulhoso de fazer um teste em São Paulo, no Santos. E eu estou rezando para Deus me dar essa oportunidade de ficar em São Paulo para ajudar minha família. Estou muito confiante”, contou empolgado.

O amazonense foi aprovado por “olheiro” do Santos durante a Copa Rei Pelé realizada no Clube da Caixa, em Manaus | Foto: Hugo Fernando

Em pouco mais de dois anos treinando, Murilo tem se destacado nas competições em que participou. Foi artilheiro na Copa Fafa e na Liga Amazonense sub-11, além de ser o atual artilheiro do Campeonato Amazonense sub-13 e estar na decisão da Liga Amazonense de 'Fut7'.

“O incentivo e o apoio aos atletas amazonenses é uma das diretrizes do prefeito Arthur Virgílio Neto. Buscamos atender todos os atletas que nos solicitam apoio. Estaremos torcendo por Murilo para que ele seja aprovado e leve o nome do Amazonas por onde for”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

*Com informações da assessoria

