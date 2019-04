Prefeitura terá estrutura especial para Vasco x Corinthians na Arena

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto apresentou na tarde desta quarta-feira (24) a estrutura que a Prefeitura de Manaus irá dispor para a partida de futebol entre Vasco e Corinthians, que acontece na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no dia 4 de maio, às 18h.

Durante coletiva de imprensa realizada na sede da prefeitura, zona Oeste, foi anunciado que o preço do ingresso para o jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2019 será no valor de R$ 80, além de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Manaus Solidária.

O prefeito destacou que eventos dessa natureza incentivam a economia local e que a cidade de Manaus está apta a receber grandes eventos, pela experiência que adquiriu ao ser sub-sede da Copa do Mundo de Futebol Fifa Brasil 2014, quando recebeu quatro partidas e oito seleções, e também os Jogos Olímpicos Rio 2016, quando recebeu quatro jogos masculinos e dois femininos.

“Esse evento dará uma boa movimentação em restaurantes, hotéis e precisamos disso para mostrar a verdadeira vocação turística de Manaus. Até recomendo a quem vier a Manaus, que conheça o nosso Museu da Cidade de Manaus. Nós vamos entrar com toda a nossa estrutura de trânsito, transportes e também limpeza pública. Isso pode parecer que não custa nada, mas é o trabalho de centenas de pessoas que estarão envolvidas para que tudo dê certo antes, durante e depois da partida”, explicou o prefeito.

Também integrarão a força-tarefa da prefeitura para a partida as secretarias municipais de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Saúde (Semsa), Limpeza Urbana (Semulsp), Agricultura, Abastecimento e Comércio Informal (Semacc), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Ingressos

O representante da Roni7, a empresa responsável pelo evento, Fabricio Lima, explicou que a partir desta sexta-feira, 26, os ingressos estarão à venda na Arena Amadeu Teixeira, zona Centro-Sul. Os preços serão de R$ 80 para quem levar um quilo de alimento não perecível.

“Esse é um valor promocional para quem fizer sua doação. Caso haja uma grande demanda, colocaremos mais pontos de vendas, mas a princípio será na arena Amadeu Teixeira. Nossa expectativa é arrecadar 40 toneladas de alimentos, que iremos doar para o Fundo Manaus Solidária, presidido pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. Temos a certeza de que ela é a pessoa que saberá melhor que ninguém destinar essa arrecadação para quem precisa”, destacou Fabricio Lima.

