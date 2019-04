Jogo com Lendas do Flamengo em Manaus terá meia-entrada

Manaus - No dia 30 de abril, véspera de feriado, Manaus vai receber um evento que reunirá futebol, samba e solidariedade. A partir das 18h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Iranduba e São Francisco-BA entram em campo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, as Lendas do Flamengo encaram os Amigos do Iranduba, numa partida terá diversos craques do passado, tanto do time rubro-negro quanto do futebol amazonense. Em seguida, Dudu Nobre e Leandro Sapucahy fazem a festa dos fãs de samba no Podium da Arena.

Para este evento, qualquer torcedor terá direito à meia-entrada, desde que doe um quilo de alimento não perecível no ato da compra do ingresso, no dinheiro ou nos cartões de débito e crédito. É importante destacar que as doações serão recebidas somente nas bilheterias da Arena Amadeu Teixeira, localizada na rua Loris Cordovil, Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Tudo o que for arrecadado será direcionado aos refugiados venezuelanos que se encontram na capital amazonense.

Os ingressos para os torcedores assistirem apenas as partidas (anel superior) custará R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). O bilhete para os jogos e o show (anel inferior) terá o preço de R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Camarote individual custará R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira). Para a cadeira especial, será cobrado R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira). Os interessados em conhecer os jogadores após o duelo, poderão adquirir a entrada para o camarote vip no valor de R$ 300 (meia) e R$ 600 (inteira).

Os torcedores que adquirirem ingressos para o camarote individual e para a cadeira especial, garantem acesso ao front stage do show dos sambistas Dudu Nobre e Leandro Sapucahy. Já quem comprar bilhetes para o camarote vip, além de garantir um lugar em espaço nobre para assistir as partidas e ao show, terá direito a camisa, buffet, open bar e convivência com as lendas rubro-negras.

Além da Arena Amadeu Teixeira, os ingressos podem ser adquiridos nas oito lojas da rede Hiper Sport, na Boutique do Torcedor (avenida Carvalho Leal, Cachoeirinha), no quiosque Garage (shopping Via Norte), na Loja do Flamengo (avenida Djalma Batista) e por meio do site www.ingressodevantagens.com.br. No dia do evento, os bilhetes serão vendidos nas bilheterias da Arena da Amazônia, a partir das 17h, também com a opção de compra de meia entrada para quem doar um quilo de alimento não perecível.

*Com informações da assessoria.

