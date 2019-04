Final da Liga de Voleibol Amazonense acontece neste domingo (28)

Manaus- Neste domingo (28), os times Bélgica e Porto Rico fazem a grande final da Liga das Nações Amazonense de Voleibol, que iniciou dia (9) de março. A partida será no Ginásio do Rio Negro, no Centro, a partir das 15h. O ingresso custa R$3,00 e terá parte da renda revertida em alimentos para a Casa Vidha.

Segundo o organizador da competição, Clóvis Nascimento, 35, dez equipes participaram do certame e representaram os seguintes países: Bélgica, Brasil, Colômbia, Dinamarca, EUA, França, Islândia, Porto Rico, Rússia, Uruguai. Os times Bélgica e Porto Rico disputarão o primeiro lugar e Colômbia e Islândia, o terceiro.

A premiação para o 1 lugar será de R$ 4 mil, mais troféu e medalhas. O segundo lugar R$ 2 mil, troféu e medalhas. Já a equipe que conquistar o terceiro lugar, levará R$ 1 mil reais, mais troféu e medalhas.

Além disso, haverá uma premiação também para sete categorias: MVP (Melhor jogador), Melhor saque, Ataque, Bloqueio, Levantador, Passe, Melhor Defesa.

“A previsão é que em julho deste ano, inicie a seletiva para a próxima edição da liga feminina. Interessadas devem ficar atentas porque os nomes dos times são escolha do próprio elenco e quem se inscrever primeiro, tem prioridade na escolha.

Rainha das Nações

Paralelo a Liga, a organização promoverá a final do concurso que elegerá a Rainha das Nações. Coincidentemente, dentre as cinco finalistas estão as representantes de Porto Rico (Ingrid Lorena) e Bélgica (Stephany Vilaça), além de EUA (Fernanda Santos), Uruguai (Thaís Pimentel) e Rússia (Priscila Karla). A premiação para as beldades será em produtos, serviços, a tradicional Coroa e faixas, reinado de um ano com visitas a projetos sociais e presença VIP em grandes eventos esportivos. O responsável pelo desfile e produção do concurso é Fábio Oliveira.

“O projeto como um todo não gera fins lucrativos, mas ajuda instituições filantrópicas. E parte da arrecadação dessa final será doada para a Casa Vidha, em forma de alimentos.

Leia mais:

Venda de ingressos para Vasco x Corinthians inicia nesta sexta (26)

Amazonenses trazem bronze do Mundial de Fut7 no México