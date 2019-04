Escola do Santos realiza Copa Amazonas de Futebol 2019

Manaus - A franquia do Santos em Manaus prepara uma grande homenagem aos clubes do futebol amazonense. De maio a junho, a Escola Oficial do Peixe, que funciona na Arena APCEF Amazonas, localizada na Avenida Efigênio Sales, ao lado do Tribunal de Contas do Estado, realiza a Copa Amazonas de Futebol Meninos da Vila 2019.

Segundo o coordenador da escola, David Filho, a competição é interna e vai reunir apenas os alunos matriculados nas categorias de base do Santos, sendo elas Baby Foot, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. O diferencial é que a garotada será incentivada a valorizar a história dos clubes locais, vestindo as camisas de diversas equipes do Amazonas na competição.

“Nesta edição, cada equipe vai representar um clube local, como Nacional, Manaus FC, Penarol, São Raimundo, Princesa do Solimões, Sul América, Tarumã, Rio Negro e São Raimundo. A ideia é fazer com que os alunos conheçam e valorizem os clubes locais, como forma de incentivar o futebol amazonense”, disse David Filho.

Referência na base

O Santos FC de Manaus vem se destacando nas categorias de base tanto no futebol quando no futsal. Este ano, o Peixe foi campeão da Iranduba Cup nas categorias Sub-13 e Sub-15. Também nesta temporada, os Meninos da Vila também levantaram a taça da categoria Sub-15 da Copa Roraima 2019. O clube também vem brilhando no Estadual de Futsal Sub-13.

