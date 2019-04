Vasco estreia fora de casa em Brasileirão cheio de novidades

Yago Pikachu deve fazer parte do time | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco





Rio de Janeiro (RJ) – O Campeonato Brasileiro de 2019 começa neste sábado (27) para uma longa maratona de 380 partidas até dezembro, com direito a uma parada de três semanas para a realização da Copa América.

A 17ª edição a ser disputada por pontos corridos vai distribuir aos seis primeiros colocados vaga na Copa Libertadores de 2020, presença na Copa Sul-Americana para quem terminar entre a 7ª e a 12ª posição, assim como vai rebaixar os quatro últimos na tabela de classificação.

A competição terá novidades, como a presença inédita do árbitro de vídeo (VAR) em todas as partidas, adoção das novas regras do futebol já a partir da primeira rodada, assim como alteração nos direitos de transmissão das partidas e a limitação nas inscrições de até 45 atletas para cada clube.

Folgado, mas pressionado

Dono do calendário mais suave do futebol nacional, o Vasco visita o Athletico neste domingo (28), na jornada de abertura do Campeonato Brasileiro. O encontro, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), começa às 15h (horário de Manaus).

O Vasco vai debutar na competição nacional com uma nuvem negra pairando sobre São Januário. Ao ser derrotado na final do Campeonato Carioca para o Flamengo, por 2 a 0, placar das duas partidas decisivas, a diretoria do clube recorreu ao mesmo expediente de sempre: demitiu o treinador.

O mais ridículo foi o papel do presidente Alexandre Campelo: afirmou que gostava do trabalho de Alberto Valentin, mas que a pressão nas mídias sociais era grande por sua dispensa. Ou seja, admitiu que o clube é administrado por posts no Facebook.

Com Marcos Valadares, técnico das divisões de base do clube e responsável por bons trabalhos nas categorias inferiores de Fluminense e Palmeiras, o Vasco fez um bom papel na quarta-feira (24), no jogo de volta contra o Santos pela 4ª fase da Copa do Brasil. Em São Januário, venceu por 2 a 1. Mas não levou. Como havia perdido por 2 a 0 o jogo de ida, foi eliminado da competição.

Para completar, sofreu duas baixas na partida. O zagueiro Leandro Castan e o goleiro Fernando Miguel deixaram o gramado ainda no primeiro tempo com lesões e não terão condições de atuar neste domingo na Arena da Baixada.

Os problemas, no entanto, não se limitam às quatro linhas. O atacante Rildo, sem receber os pagamentos de um acordo trabalhista que fez com o clube, rescindiu seu contrato com o cruzmaltino e tenta receber R$ 1,7 milhão em atrasados. Foi o segundo a abandonar o barco. Antes mesmo da final do Campeonato Carioca, Thiago Galhardo teve seu contrato rescindido. Ele teria participado de um movimento para cobrar pagamento de salários atrasados.

Nessa bagunça administrativa, o Vasco não conseguiu encontrar um nome para substituir Valentin. Dessa maneira, Valadares segue no cargo neste domingo. O time provável para partida é Alexander; Cáceres, Werley, Ricardo, Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro, Lucas Santos (Bruno César); Yago Pikachu, Maxi López e Marrony.

Incógnita

Aliviado por ter escapado por muito pouco da eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense volta a campo pela primeira vez depois do susto em sua partida de estreia no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (28), enfrenta o Goiás, de técnico novo, às 18h (horário de Manaus), no Maracanã, Rio de Janeiro.

Dois gols em menos de cinco minutos deram ao Santa Cruz a vitória por 2 a 0 em cima do Fluminense na quinta-feira (25), na partida de volta do confronto de tricolores pela 4ª fase da Copa do Brasil. O time carioca só garantiu sua sobrevivência na competição graças ao 2 a 0 que marcou no Maracanã e ao melhor aproveitamento nas cobranças de pênaltis na capital pernambucana.

Apesar da derrota, o técnico Fernando Diniz avisou que não pretende acelerar o processo de reintegração ao time do atacante Pedro. O artilheiro tricolor sofreu uma cirurgia no joelho em agosto do ano passado e voltou a atuar justamente no primeiro jogo contra o Santa Cruz. Tem sido relacionado para o banco de reservas e usado no segundo tempo. O mesmo deve se repetir contra o Goiás.

O meio-campista Paulo Henrique Ganso, com lesão muscular, não pode atuar em Recife e seguirá fora do time. A expectativa é de que só volte a jogar dentro de duas ou três semanas. Na partida em Recife, Allan ficou com a vaga. Léo Arthur, recém-contratado, pode ser o escolhido para o encontro deste domingo.

