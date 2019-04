‘Abril Cultural Indígena’ leva esporte para a Ponta Negra

Manaus - O evento “Abril Cultural Indígena”, coordenado pela Fundação Estadual do Índio (FEI), levou esporte para a praia da Ponta Negra, zona oeste da cidade, na manhã deste sábado (27).

Com 270 atletas inscritos, de nove municípios, as competições contaram com modalidades tradicionais, como arco e flecha, arremesso de lança e ouriço, tiro de zarabatana, além de natação, torneio de futebol de areia e vôlei. O evento congrega todas as festividades alusivas à data comemorativa do Dia do Índio, ocorridas este mês.

Com o intuito de estimular o reconhecimento e a valorização da cultura indígena, fortalecendo sua identidade e promovendo a autonomia, o “Abril Cultural Indígena” chega, este ano, a sua sexta edição, com a parceria entre Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Corpo de Bombeiros do Amazonas.

“A importância do Abril Cultural Indígena se dá por diversos fatores, mas o maior deles tem a ver com a quantidade de populações indígenas existentes no nosso Estado. São mais de 64 etnias, mais de 29 idiomas diferentes falados somente aqui no Amazonas. Então, num contexto nacional, temos mais de 30% da população indígena do país”, destaca o diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku.

A abertura das competições contou com a apresentação do Hino Nacional brasileiro cantado na língua ticuna, além de mostra de artesanato indígena. O arco e flecha foi a primeira modalidade do dia e contou com a presença do atleta amazonense Drean Silva, um dos destaques locais do projeto Arqueiros Indígenas da Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

“É muito importante sair da comunidade indígena e representar não só o Amazonas, mas o Brasil. Toda vez eu vou divulgando mais ainda o nosso trabalho”, afirmou o atleta. Drean busca uma vaga para representar o Brasil nas Olimpíadas do Japão, em 2020.

Para o coordenador do evento, Herton Mura, essa divulgação é importante para incentivar as comunidades.

“Como a gente está tendo a participação de vários municípios que estão nesse evento, a gente consegue trazer os atletas indígenas e acaba incentivando eles cada vez mais a praticar o esporte, não só aqui no Abril Cultural, que é esse momento específico, mas também nas suas regionais, nos seus municípios”, afirma Herton.

